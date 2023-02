Affaire Palmade et ruine de la civilisation

L’effervescence médiatique générée par l’accident de Pierre Palmade aura eu le mérite de faire découvrir en deux semaines seulement moult « méfaits » de société ignorés de la plupart des Français.

On apprend d’abord que 40 % des ados auraient déjà fait une expérience de la drogue, ce qui signifie qu’on est bien loin de la première cigarette fumée à 20 ans « au régiment ».

Ensuite, et alors que le ministère de la Santé lance une campagne

anti-apéro (« Est-il raisonnable de souhaiter une bonne santé avec de l’alcool ? »), on apprend qu’il y a annuellement 700 accidents de la route mortels causés par des conducteurs sous l’emprise de vraies drogues.

On découvre aussi qu’au sein d’une « communauté » dont les membres (!) ne peuvent pas se reproduire entre eux, mais ont tout de même gagné le droit de se marier, on optimise les échanges avec l’aide de « chemsex », un produit à faire passer pour de petits joueurs ceux qui suceraient encore des cornes de rhinocéros.

On aura vu aussi, avec l’idée des 12 points au lieu de 6 retirés sur le permis de conduire, l’as des coups de menton persister dans son numéro d’illusionniste sécuritaire en inventant une nouvelle loi pour faire oublier qu’on n’applique pas celles qui existent déjà.

On constate encore qu’un Sarrasin en situation irrégulière en France, et qui s’enfuit d’un lieu d’accident plutôt que de faire son possible pour en assister les victimes, ressort de chez le juge d’instruction avec pour toute sanction l’équivalent d’un mot d’excuse pour le dérangement.

Et l’on découvre enfin que, si un bébé en gestation à plus de 6 mois n’inspire pas 1 mm3 d’air en « naissant » prématurément à la suite d’une collision avec un chauffard, ce dernier est réputé n’avoir pas commis d’homicide involontaire !

On sait que des historiens et des archéologues phosphorent encore pour comprendre la disparition des civilisations égyptienne, sumérienne ou assyrienne : la séquence Pierre Palmade devrait faire gagner du temps à ceux qui tenteront d’expliquer la disparition de la nôtre !