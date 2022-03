Yvan Colonna, l’assassin du préfet Érignac, se trouve depuis plusieurs jours entre la vie et la mort, après avoir été agressé par un codétenu djihadiste.

Cette agression a mis le feu à la Corse (et d’abord à l’université de Corte) et M. Darmanin, peu désireux que la paisible « campagne » présidentielle de son patron soit perturbée, a tout bonnement offert de travailler à l’autonomie de l’île.

Tout dans cette histoire est aberrant et scandaleux.

D’abord, l’agression d’Yvan Colonna. L’énergumène qui l’a pratiquement assassiné était si dangereux qu’il avait effectué plusieurs séjours en quartier de haute sécurité.

Il a dit s’en être pris au Corse parce que ce dernier aurait « mal parlé » de Mahomet.

Voilà qui montre, une nouvelle fois, à quel point nos prisons deviennent des camps de recrutement et d’entraînement pour djihadistes.

Voilà qui illustre aussi le grand remplacement jusque dans les milieux du grand banditisme et l’administration pénitentiaire : un bandit corse se voit ainsi assassiné par un bandit islamiste d’origine camerounaise.

Autre motif de scandale : faire d’un homme tout de même condamné pour avoir assassiné un préfet une sorte de « saint de vitrail ». Mais dans quel monde vivent donc « nos » médias ?

Plus grave encore : le dénommé Franck Elong Abé, pourtant repéré comme terroriste et ayant agressé plusieurs personnes, aurait pu sortir de prison en 2024.

Bref, le laxisme judiciaire et le laxisme migratoire ont, une nouvelle fois, frappé.

Est-il possible de rappeler que quelques années de prison ne constituent pas une peine proportionnée pour un terroriste réputé dangereux ? Et, oui, n’en déplaise à M. Macron, il ne me semble pas délirant de songer dans certains cas à la peine de mort – ou, du moins, à une véritable réclusion perpétuelle.

À présent, M. Darmanin, dont l’échec en matière migratoire se trouve ainsi manifesté, propose, en guise de dédommagement, l’autonomie de la Corse.

C’est un nouveau scandale dans cette longue litanie.

On peut certes comprendre les Corses, qui savent si bien se défendre contre les ravages de l’immigration incontrôlée, de ne pas vouloir de ce laxisme. On peut les comprendre de ne pas respecter un gouvernement de soumis. Mais la Corse, cela reste la France et la France n’appartient pas à M. Darmanin !

En tout cas, cette agression et les émeutes qui s’en sont suivies concluent bien un quinquennat catastrophique sous l’angle de l’islamisation de la France, de l’effondrement de la sécurité, et de l’immigration toujours plus massive !