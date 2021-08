Assassinat d’un prêtre dans l’indifférence générale

Un prêtre catholique a été assassiné dans la nuit du 8 au 9 août, en Vendée, dans la chambre qu’il occupait au sein des bâtiments de la congrégation apostolique à laquelle il appartenait.

La nouvelle a été annoncée dans les grands médias français, mais assez peu commentée.

Les grands médias français avaient, apparemment, des sujets plus importants à traiter.

L’assassinat sera vite oublié. Marine Le Pen a parlé d’un « acte d’une gravité sans précédent » et de la « faillite de l’État ».

Elle a ajouté : « En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais être expulsé, et récidiver en assassinant un prêtre. »

Ses propos étaient pertinents.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a accusé Marine Le Pen de faire preuve d’indignité, de ne pas avoir dit sa « compassion » aux « catholiques qui ont accueilli le meurtrier » et d’ignorer les faits : le meurtrier, a-t-il ajouté, n’était « pas expulsable malgré un arrêté d’expulsion à son encontre, en raison d’un contrôle judiciaire en cours ».

Réponse lamentable d’un ministre lui-même lamentable.

Effectivement, le meurtrier est un clandestin.

Ce meurtrier aurait donc dû être expulsé depuis longtemps du territoire français.

Il a effectivement incendié la cathédrale de Nantes et ne devrait dès lors pas être en liberté, mais en prison.

Il a non seulement récidivé, mais commis un crime plus grave encore qu’un incendie volontaire, car il a pris de manière barbare la vie d’un homme.

La compassion devrait s’exprimer non pas envers les catholiques qui ont accueilli l’assassin, mais en direction de la famille du prêtre assassiné, et des questions devraient être posées aux catholiques : le catholicisme implique la charité, mais accueillir un clandestin et un incendiaire ? N’y a-t-il aucune limite ?

En parlant d’une personne qui devrait être expulsée et qui est non expulsable en raison d’un contrôle judiciaire en cours, Darmanin entérine les dysfonctionnements qui marquent la justice française.

Mettre en liberté le coupable d’un incendie volontaire est inconcevable, et le juge qui a pris cette décision est complice de l’assassinat.

D’autres juges prennent des décisions aussi délétères chaque jour en France.

Cela s’appelle le laxisme judiciaire, et quiconque tenterait de regarder de près ce que sont les conséquences de ce laxisme judiciaire s’apercevrait que celui-ci coûte des vies chaque année.

Que les lois en vigueur en France interdisent l’expulsion de quelqu’un sous prétexte qu’il est sous contrôle judiciaire et en liberté montre que les lois sont elles-mêmes un encouragement au laxisme.

L’assassin est censé avoir des problèmes psychiatriques.

La psychiatrie joue un rôle de plus en plus important dans le domaine de la justice et sert toujours davantage à exonérer des criminels de la responsabilité de leurs actes.

On l’a vu d’une manière absolument nauséabonde dans le dossier de l’atroce assassinat de Sarah Halimi.

Tout cela se passe dans un moment où des millions de Français sont privés de liberté, soumis à des contrôles stricts, ne peuvent se rendre dans la quasi-totalité des lieux publics sans avoir à présenter un passeport sanitaire et ne peuvent guère sortir du territoire français.

Tout cela se passe dans un pays où, voici peu, les Français devaient rester chez eux et voir leur appartement ou leur maison transformé en prison, avec autorisation de sortie très limitée, et pouvaient se voir sanctionnés pour avoir osé marcher seuls sur une plage.

La société française est dans un état de naufrage avancé.

Des militaires ont publié il y a quelques semaines deux tribunes qui étaient censées être des signaux d’alarme.

Les signaux d’alarme ont été trop peu entendus.

J’aimerais penser que le naufrage de la France peut être arrêté et qu’un redressement est encore possible.

Je crains que ce redressement ne vienne pas.

Les grands médias français ne parlent quasiment jamais du naufrage du pays.

Quasiment aucun dirigeant politique n’en parle.

C’est pourtant un sujet d’une importance cruciale : il y va de la survie de la France.

D’autres pays occidentaux étant dans une situation de naufrage proche, on peut craindre pour la survie de la civilisation occidentale elle-même. Je l’ai dit. Je dois le répéter.