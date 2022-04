Ne nous le dissimulons pas : le premier tour est une énorme claque électorale pour la droite française.

Cela se voit évidemment d’abord par le score de Valérie Pécresse. Alors qu’elle avait vivement critiqué le score de François-Xavier Bellamy aux dernières européennes, claquant la porte d’un parti prétendument recroquevillé sur une ligne trop « conservatrice », elle réalise un score de moitié plus faible que celui du député européen !

Elle réussit même le tour de force de passer sous la barre des 5 % et donc du remboursement de la campagne (qui a, paraît-il, coûté quelque 15 millions d’euros).

Le score d’Éric Zemmour n’est pas beaucoup plus enthousiasmant.

Réunissant autour de 7 % des suffrages, le nouveau venu a certes battu Valérie Pécresse et imposé des thèmes décisifs dans cette campagne. Mais il a échoué à imposer une recomposition de la droite et, a fortiori, à atteindre le deuxième tour.

Le seul succès électoral – réel mais modeste – de sa campagne est d’avoir réussi à constituer un bloc de droite conservatrice et souverainiste. Ce que l’on appelait naguère la « droite hors les murs » a désormais une représentation.

Reste à savoir si cette représentation sera en mesure de traiter avec les élus locaux de LR ou avec le RN, désormais plus grande force électorale de droite (quoi que l’on pense du programme du RN, les électeurs continuent à voter pour lui parce qu’il leur apparaît « de droite » sur des sujets essentiels comme l’immigration et l’autorité de l’État).

Dans ce désastre, le RN sauve l’honneur – et fait même mieux que sauver l’honneur, accédant pour la 3e fois au second tour et bénéficiant pour la première fois d’une réserve de voix.

Pourtant, même le RN n’a pas de quoi se réjouir : sa progression en voix est à peine supérieure à 400 000 voix, pendant qu’Emmanuel Macron (malgré un bilan catastrophique !) progresse de plus de 900 000 voix. Certes, si on additionne les voix de Nicolas Dupont-Aignan et celles d’Éric Zemmour, la « droite nationale » progresse : 11,3 millions contre 7,8 millions en 2017.

Le pire de ce scrutin réside dans le score énorme de l’extrême gauche.

Nous revenons 40 ans en arrière avec un Parti communiste (désormais appelé LFI) autour de 20 % de l’électorat. Il est d’ailleurs frappant que la caste jacassante ne cesse de nous parler du péril fasciste qui serait soi-disant à nos portes, alors qu’elle est parfaitement indifférente à la présence de 4 candidats communistes qui, ensemble, réunissent plus de 25,5 % des suffrages (sans même parler de Yannick Jadot et d’Anne Hidalgo, eux aussi très marxisés).

Je suis frappé aussi de l’indifférence des partis pour la masse de Français désespérés : quand 12,7 millions de personnes (près de 27 % de l’électorat) ne votent pas ou votent blanc et nul, c’est le signe d’un échec cuisant de la classe politique.

L’avenir dira si RN et Reconquête seront en mesure de négocier pour les législatives. Le plus vraisemblable est qu’il n’y ait pas d’accord et donc que les droites, pourtant majoritaires dans le pays, soient très minoritaires à l’Assemblée.

L’avenir dira également si la remarquable campagne d’Éric Zemmour jettera les bases d’une droite conservatrice qui manque cruellement en France.

En attendant, pour ce qui me concerne, « je fais barrage » comme ils disent : pas une voix pour le candidat de l’anti-France.Je ne suis certes pas un inconditionnel de Marine Le Pen, mais il est clair qu’elle, au moins, ne déteste pas la France et les Français !

Je voterai donc pour elle sans hésitation le 24 avril.