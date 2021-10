Cologne sous la charia

La maire de Cologne Henriette Reker (qui avait été soutenue à la fois par la CDU, par le parti libéral FDP et par les Verts, lors de son élection en 2015) vient d’annoncer que l’appel à la prière islamique par le muezzin serait autorisé tous les vendredis entre 12 et 15 heures dans la ville allemande.

Il est assez remarquable que les seules contraintes imposées aux mosquées par la municipalité soient d’avertir les riverains préalablement et de désigner quelqu’un afin de recevoir les plaintes pour le dérangement.

Mais, de toute évidence, les riverains d’une mosquée ne prendront généralement pas le risque de se faire agresser en se plaignant

Par ailleurs, quel sens y a-t-il à demander à la mosquée d’être à la fois juge et partie : cette demande du maire de Cologne revient à proposer aux habitants de se plaindre du muezzin à l’imam !

Point n’est besoin d’être prophète – si je puis dire dans ce contexte ! – pour annoncer que la grande majorité de ces plaintes seront enterrées (en attendant que leurs auteurs le soient à leur tour !).

Cela permettra sans doute à Mme Reker de dire que tout va bien, puisque très peu de riverains se sont plaints.

Cette hypocrisie ajoutée à la dhimmitude est assez insupportable.

Quant aux arguments pour justifier la mesure, ils sont parfaitement prévisibles : « Cologne est la ville de la liberté et de la diversité.

Ceux qui arrivent à la gare principale sont accueillis par la cathédrale et accompagnés des cloches de l’église. »

Sauf que le problème principal de l’appel du muezzin n’est pas le bruit qu’il fait, mais bien le fait qu’il annonce l’avancée des troupes du djihad sur des terres appartenant anciennement à l’Europe chrétienne.

Quant à la liberté, on sait depuis Saint-Just (« pas de liberté pour les ennemis de la liberté ! ») qu’elle est à géométrie variable.

En l’occurrence, la liberté religieuse offerte aux musulmans servira à brève échéance à en finir avec la liberté religieuse des juifs et des chrétiens.

Car il n’y a aucune raison que le djihad (obligatoire pour tout musulman, je le rappelle) s’arrête en si bon chemin.

Au demeurant, si l’on songe que Cologne est aussi la ville où, pour fêter la fin de l’année 2015, de sympathiques musulmans, invités en Allemagne par Mme Merkel, avaient violé dans la seule nuit de la Saint-Sylvestre plus de 500 jeunes femmes, on mesure un peu mieux ce qu’il faut entendre par « diversité » et par « liberté ».

Pour éviter de tenter la « diversité », les jeunes Allemandes seront priées de rester chez elles et d’user un peu moins de leur provocante liberté !