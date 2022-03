Conséquences des sanctions sur l’économie française

L’Ukraine est envahie par la Russie, elle subit d’énormes destructions, et risque de perdre son indépendance.

Venant après le « quoi qu’il en coûte » dû au COVID, la crise ukrainienne risque aussi de précipiter la descente aux enfers que connaît la France depuis des décennies, et surtout depuis la crise de 2008.

Les États-Unis et l’Europe ont élaboré une panoplie de sanctions contre la Russie.

Notre ministre de l’Économie Bruno Le Maire en a fait l’annonce dans un langage plus que martial : « Les sanctions sont d’une efficacité redoutable. Nous allons mener une guerre économique et financière totale contre la Russie. Nous allons provoquer l’effondrement de l’économie russe. »

Examinons les forces en présence.

Certes, le PIB par habitant de la France est 4 fois supérieur à celui de la Russie (36 000 euros vs 9 000)

Mais la Russie dispose d’un nombre impressionnant d’atouts.

Depuis les sanctions subies suite à l’annexion de la Crimée en 2014, ce pays est une « forteresse autonome ».

Son budget dégage un excédent de 5 % du PIB. Sa dette n’est que 18 % du PIB.

Elle dispose de réserves de change de 230 milliards (18 % du PIB) et sa balance commerciale est excédentaire de 80 milliards d’euros (6 % du PIB).

De plus, la Russie accumule les places d’honneur pour de nombreuses productions et exportations stratégiques : gaz, pétrole, nickel, palladium, blé, etc.

En regard, la France ne présente que des points faibles.

Elle accumule année après année un déficit public (7 % du PIB en 2021), sa dette approche les 120 % du PIB, ses réserves de change ne sont que de 230 milliards (9,5 % du PIB), et sa balance commerciale est déficitaire de près de 90 milliards.

Cela veut dire que, si la Russie met en œuvre des mesures de rétorsion, les pays d’Europe souffriront bien plus que l’évocation cocardière faite par Bruno Le Maire

Par exemple, l’Allemagne est totalement dépendante de la Russie pour le gaz. Elle l’a si bien compris que, dès l’annonce des sanctions, l’Allemagne a demandé – et obtenu – que celles-ci ne frappent pas la banque russe qui gère les ventes de gaz de Gaz­prom. Si la Russie ferme le robinet du gaz, l’Allemagne s’arrête.

L’analyste financier Charles Gave estime que, si les deux camps durcissent leurs positions, la Russie peut tenir deux ans, alors que la France ne tiendra pas plus de deux mois.

D’ores et déjà, d’inquiétants signaux apparaissent, notamment pour les prix des céréales et de l’énergie.

Le super à 2 euros par litre est un marqueur qui frappe les esprits. Les conséquences sociales peuvent être graves, rappelons-nous les manifestations des gilets jaunes !

On parle d’inflation à 5 % en Allemagne. Ce niveau n’a rien d’exceptionnel : au début des années 1980, nous avons connu des taux d’inflation de 10 à 15 %. Mais, aujourd’hui, de tels taux provoqueraient des émeutes !

Or l’inflation entraîne comme mécanisme correcteur la hausse des taux d’intérêt.

Aujourd’hui, la charge de la dette pour la France est de l’ordre de 40 milliards d’euros.

Des taux d’intérêt de 4 % sont très possibles. Pour notre dette de près de 3 000 milliards, la charge annuelle serait alors de 120 milliards par an, soit 80 milliards de plus qu’actuellement. De plus, notre État accumule les déficits, et cette dette augmente encore de 100 à 150 milliards par an.

La conclusion est cruelle : la France serait rapidement insolvable. On n’ose pas évoquer les conséquences sociales d’une telle situation.

Contrairement aux bravades de Bruno Le Maire, c’est la France, plus que la Russie, qui va souffrir le plus des fameuses sanctions, au risque de compromettre son avenir !