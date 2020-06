Dangereuses utopies économiques

L’État est donc prêt à nous sortir de la pandémie du coronavirus à n’importe quel prix !

Ne rêvons pas.

S’il suffisait d’un carnet de chèques et de beaucoup de prodigalité, solidarité oblige, pour revenir à l’avant-crise, cela serait miraculeux.

La réalité est toute autre.

L’État est plus stratège que jamais. En dépit de son incapacité évidente à organiser le redressement de la France, qui en a pourtant grand besoin, il la noie sous des monceaux de dettes et son omniprésence dans l’économie flaire à plein nez ce communisme sans corps, sans âme et sans cerveau dont les Russes ont mis plus de soixante-dix ans à se défaire.

Le gouvernement, qui n’a même pas su analyser les prémices de la pandémie, ni s’approvisionner à temps en matériels protecteurs, se mêle de vouloir tout gérer, de l’automobile à l’agriculture.

Alors que, plus que jamais, nous avons besoin de régionalisation, de compétence, de particularisme, de savoir-faire concret, le mythe d’une planification centrale fonctionnarisée, plus bénéfique que jamais pour assurer le redressement du pays, renaît.

Les sempiternels slogans refont surface : « Il faut faire payer les riches », ignorant que, de tout temps, les « riches » ont été les précurseurs de la prospérité nationale.

Au demeurant, bien évidemment, ils subissent, eux aussi, les contrecoups des crises. Mais passons.

S’il n’y avait plus de riches, qui créerait et financerait l’économie et avec quelles connaissances et quelles idées ?

On ne crée pas d’entreprises à coups de décrets et de lois !

Et quid des dettes accumulées ?

Une fois les riches rasés, il ne reste plus que les autres – tous ces autres qui, plus ou moins, œuvrent ensemble pour l’économie.

En fait, la souveraineté appartenant au peuple, c’est logiquement lui qui va payer les pots cassés, ainsi que les générosités souvent indues de ses gouvernants.

Mais il y a devant nous un énorme péril.

Toutes les aides nationales ou internationales sont libellées en monnaies qui n’ont pas d’autre valeur que celle qu’à tort ou à raison, on leur prête.

En d’autres termes, tout est basé sur la confiance qu’on leur accorde.

Ce qu’il peut donc nous en coûter de pire dans cette crise, ce serait la disparition graduelle ou brutale de la confiance qu’on porte à notre monnaie et à notre économie.

Larguer l’argent à tout va est facile, mais horriblement dangereux. L’équilibre national, européen et mondial est en jeu.