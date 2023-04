Déclin de l’Occident

Le monde que nous connaissons, issu de la chute de l’Union soviétique, est en train de mourir sous nos yeux, mais nous ignorons encore à quoi ressemblera le monde de demain.

Ce qui est sûr, à ce stade, c’est que les « élites » politico-médiatiques occidentales et notamment françaises se trompent gravement quand elles imaginent et prétendent que le monde entier rêve du modèle occidental.

Il est ainsi frappant de constater que, contrairement au mantra maintes fois seriné sur les plateaux télévisés depuis un an sur l’isolement de la Russie, suite à son invasion de l’Ukraine, la majeure partie des pays du monde ne suit pas l’Occident sur la plus grande partie des sujets.

Certes, une majorité de pays condamne l’agression russe à chaque fois que le sujet revient sur la table de l’ONU.

Mais, d’une part, les commentateurs relèvent peu que certains pays africains (le Mali au premier chef) basculent progressivement de la sphère d’influence occidentale dans la sphère d’influence des pays émergents (les fameux Brics – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud –, qui rêvent d’un nouvel ordre mondial non dominé par l’Occident). Et, d’autre part, il est assez peu signalé que les sanctions concrètes contre la Russie sont minoritaires.

Sauf erreur, seuls 33 pays ont adopté des sanctions internationales contre la Russie – bien loin des 143 qui ont condamné l’invasion de l’Ukraine.

Dans l’ordre économique également, le monde change.

Le journaliste Renaud Girard a récemment publié un article remarqué sur la « dédollarisation du monde » dans le « Figaro ».

Mais c’est en réalité tout l’édifice fondé sur la suprématie du dollar, basée sur les accords de Bretton Woods (donnant au dollar une sorte de monopole comme monnaie de référence) et surtout sur le fait que la Banque centrale américaine puisse faire financer son inflation par le monde entier depuis 1971 et la suspension de la convertibilité avec l’or, qui est désormais menacé.

La Tunisie vient de refuser un prêt du FMI (refusant le « diktat » de l’institution internationale) et se dit disposée à négocier un prêt alternatif avec les Brics. On parle aussi beaucoup de la possible vente du pétrole iranien en une autre monnaie que le dollar.

J’ignore comment ces signaux vont évoluer. J’ignore quel monde se dessine. Mais ce dont je suis certain, c’est que l’arrogance et l’aveuglement de nos « élites » persuadées d’être encore le centre du monde et donnant des leçons à la terre entière sont aussi utopistes que dangereux.