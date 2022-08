Dérangement mental anti-Trump

Les grands médias français ont eu peu l’occasion de parler directement de Donald Trump depuis qu’il a quitté la Maison Blanche.

Ils l’ont fait, quand la commission frelatée sur l’« insurrection » du 6 janvier a proféré des accusations, et ils ont reproduit les accusations de manière aveugle et docile, même lorsqu’elles étaient grotesques.

C’étaient des accusations contre Donald Trump et elles ne pouvaient que leur plaire.

Ils n’ont pas prêté attention au fait que la commission en question avait été établie en violation de toutes les règles régissant la mise en place d’une commission du Congrès aux États-Unis.

Dès lors que c’était une commission chargée d’accuser Donald Trump, elle leur convenait.

C’était en supplément une commission intégralement composée de démocrates, avec en position d’invités complaisants, deux républicains en voie d’exclusion du parti républicain pour traîtrise.

Dès lors qu’ils adorent le parti démocrate et qu’ils méprisent le parti républicain, c’était parfait à leurs yeux.

Ils s’attendaient à parler davantage de Donald Trump quand la campagne électorale pour l’élection présidentielle américaine de 2024 commencerait, et ils avaient déjà toutes les insultes qu’ils entendaient proférer en réserve, prêtes à l’usage.

Et puis, il y a eu la perquisition du FBI au domicile de Donald Trump le lundi 8 août, et ils ont jubilé d’aise.

Enfin, Donald Trump allait être traité comme un criminel !

Et ils s’en sont donné à cœur joie. Ils ont traité Donald ­Trump de « démagogue populiste », de « personnage douteux » qui a sans doute commis des crimes, des fraudes, et que sais-je encore.

Comme d’habitude, les propos les plus ignobles proférés contre Trump dans les grands médias américains de gauche ont été reproduits mot pour mot.

Parce que les grands médias américains de gauche disaient que la procédure était régulière, ils ont dit que la procédure était régulière.

Et ils n’ont pas regardé quoi que ce soit de plus près.

Parce que les grands médias américains de gauche légitimaient tout ce qui se passait, ils ont légitimé tout ce qui se passait.

Les grands médias américains de gauche leur auraient dit que Donald Trump avait assassiné Christophe Colomb en 1492, ils auraient dit que Donald Trump avait assassiné Christophe Colomb en 1492.

Les journalistes des grands médias américains de gauche, dès qu’il s’agit de Donald Trump, ne réfléchissent plus, ils éructent, ils sont saisis d’un appétit de destruction.

Les journalistes des grands médias français se comportent de la même façon.

Aux États-Unis, il existe des médias plus scrupuleux et, dans ces médias, des journalistes rétablissent les faits.

En France, les médias plus scrupuleux sont très minoritaires et, dès lors, les pires mensonges peuvent circuler sans la moindre rectification.

Aux États-Unis, l’appétit de destruction suscité par Trump chez les journalistes de gauche a reçu un nom : le dérangement mental anti-Trump.

Ce dérangement frappe aussi chez les journalistes français. Ce serait risible si ce n’était pas absolument pathétique et lamentable.

La perquisition au domicile de Donald Trump a montré que le dérangement mental anti-Trump existe aussi au sein de la très gauchiste administration Biden.

Les membres de celle-ci veulent tellement démolir Trump qu’il est probable qu’ils ont fait le pas de trop et franchi une ligne rouge.

Jamais dans l’histoire des États-Unis une perquisition n’a été effectuée chez un ancien Président. Toutes les règles du droit américain ont été violées.

Ce qui s’est passé est digne de ce qui se passait en Union soviétique autrefois. Cela s’est déjà passé pour d’anciens membres de l’administration Trump. Mais cette fois, cela concerne Trump lui-même. Et iI est très clair que le but est d’empêcher Trump de redevenir Président.

Le FBI s’est conduit une fois de plus comme une police politique au service d’un régime autoritaire, et le ministre de la Justice de Biden a approuvé cette conduite. Le parti républicain, qui avait peu réagi jusque-là aux violations du droit par l’administration Biden, se mobilise enfin et discerne que ce qui est en jeu est la survie de la république américaine elle-même. Le combat va être rude. Ne comptez pas sur les grands médias français pour vous en rendre compte.