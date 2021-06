Encore de la censure en vue?

Stéphane Séjourné, député européen LREM et conseilleur d’Emmanuel Macron, a récemment «proposé» sur France Inter que le CSA décompte le temps de parole des éditorialistes politiques.

Évidemment, une telle proposition est inapplicable en fait.

L’immense majorité des journalistes ont une opinion politique, mais sans être nécessairement liés à un parti politique. À quel temps de parole allons-nous les «raccrocher»?

Manifestement, dans l’esprit de M. Séjourné, la première cible est Éric Zemmour, dont le succès dérange beaucoup «en haut lieu», dit-on. Mais, en admettant que ce soit une bonne idée de comptabiliser son temps de parole comme un temps de parole politique, va-t-on le comptabiliser comme du temps de parole RN, au motif qu’il critique l’immigration, du temps de parole LR, au motif qu’il critique le socialisme, ou du temps de parole Debout la France, au motif qu’il critique Bruxelles?

Le problème de M. Séjourné, comme de l’ensemble de la Ma­cronie (et, plus largement, de la «bien-pensance»), c’est qu’ils veulent bien défendre la liberté d’expression, à la condition que tous ceux qui s’expriment soient d’accord avec eux.

Ils ont retenu du stalinisme l’habitude d’exclure leurs adversaires du champ des interlocuteurs raisonnables.

Naguère, si l’on n’était pas communiste, on était «fasciste». Aujourd’hui, si l’on n’est pas macronien, on est «complotiste».

J’ignore si notre sémillant censeur est conscient de l’ironie de la situation, mais lutter contre la liberté de parole sur une chaîne privée, en parlant de la radio d’État, quand on se prétend «libéral», est assez saugrenu.

Éric Zemmour a répondu, fort justement: «Si on applique la méthode de Stéphane Séjourné au-delà de moi, il devra fermer 80% des antennes qui sont pour la macronie.» Son confrère sur Cnews, Pascal Praud, a ajouté: «Nul doute que si on poussait un peu M. Séjourné dans ses retranchements, il enverrait Éric Zemmour au goulag et votre serviteur en Sibérie.»

Quant à Stéphane Séjourné lui-même, il a déclaré dans ce même entretien sur France Inter:

«On voit depuis quelques années, sur les chaînes info, une grille des programmes remplacée par la priorité au direct, et une sur-éditorialisation des programmes. Progressivement, les éditorialistes ont remplacé les responsables politiques.»

C’est probablement de l’humour involontaire quand on sait le rôle que les chaînes d’information ont joué dans l’élection d’Emmanuel Macron et le rôle que les «experts» de plateaux télévisés jouent dans la communication macronienne!