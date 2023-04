Hausse des taux: zéro pointé pour les banques centrales

Entre juillet 2022 et le 22 mars 2023, le principal taux directeur de la Banque centrale européenne est passé de 0 % à 3,5 %.

Cette hausse, aussi rapide que vertigineuse, a installé l’Europe dans une quasi-récession. Était-elle justifiée ? Si la réponse est non, il faut d’urgence remettre en cause ce monopole hors-sol des banques centrales.

L’économie mondiale, sans être en ruines, va mal. La faute directe est du côté des banques centrales, toutes emmenées par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Cette hausse des taux a pour seule raison « la sacro-sainte lutte contre l’inflation », que ces banques centrales entendent limiter à un maximum de 2 %.

Remarquons tout d’abord que ces institutions assimilent désormais l’inflation à la hausse des prix, alors que, jusqu’à présent, et classiquement, le même terme désignait une augmentation incontrôlée de la masse monétaire.

Cette hausse brutale des taux d’intérêt a-t-elle calmé la hausse moyenne des prix ? La réponse, pour l’instant, est non !

En revanche, elle a eu des effets catastrophiques sur l’économie réelle, et sur les perspectives de celle-ci à moyen terme.

À commencer par l’ensemble du système bancaire, dont la santé est directement dépendante des décisions des banquiers centraux.

Aux États-Unis, les banques viennent de subir un tremblement de terre dont les secousses ne sont pas terminées.

Le mécanisme est simple : quand les taux d’intérêt montent, la valeur des titres représentatifs d’emprunts passés diminue comptablement. Un titre acheté 100 avec un rendement de 1 %, vaudra toujours 100 le jour de son remboursement, mais, auparavant, sur le marché secondaire de l’occasion, si le taux d’intérêt a doublé, la valeur de ce titre peut perdre jusqu’à 50 % de sa valeur !

Tous les autres agents économiques sont touchés par cette hausse inattendue des taux d’intérêt.

Certains diront que les Banques centrales ont remonté les taux parce qu’ils avaient été longtemps trop bas.

En effet, depuis 2009, la Fed a pratiqué un taux directeur à zéro, sur la période, pendant près de dix ans ! Beaucoup d’observateurs ont parlé, à juste titre, d’économie « sous perfusion ».

Car, si les conséquences de la hausse récente et brutale des taux ont été dommageables, les taux zéro ont sans doute été pires encore. À court terme, les taux bas dopent certainement l’activité, mais ils détruisent l’épargne volontaire de long terme. La drogue monétaire est seule responsable de toutes les bulles financières !

On prétend que, si les taux courts sont manipulés par les banques centrales, les taux longs seraient déterminés librement par les marchés.

J’en doute ! Si les taux d’intérêt à court terme sont manipulés, les taux à long terme sont fortement influencés. Ils ont cessé depuis longtemps d’être « naturels ».

On vient de voir que nos banques centrales, soi-disant autonomes, ne savent pas lutter contre l’inflation, et qu’elles ne savent pas non plus assurer la stabilité financière.

On en arrive donc à se demander quelle est leur légitimité.

Certains de mes amis libéraux soutiennent que l’émission de la monnaie relève d’un pouvoir régalien.

Je pense que c’est faux !

Avec la suspension de la convertibilité du dollar en or, en 1971, les banques centrales sont devenues toutes-puissantes. L’objectif inavoué du système étant de financer, si possible à bon compte, une dette publique qui ne cesse d’augmenter. Et, depuis cinquante ans, la dette publique française a été multipliée par 10 !

Que faire ? L’urgence est la réduction des dépenses publiques. Arrêtons de distribuer de l’argent qui n’existe pas. Revenons à un financement des investissements productifs par l’épargne privée. Réduisons l’État-providence. Quand les États auront moins besoin des banques centrales, on pourra envisager de réformer ces dernières, en les mettant en concurrence.