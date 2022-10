Le 25 septembre dernier était célébrée « la journée nationale d’hommage aux Harkis ».

Parlons donc de nos 100 à 150 000 Harkis (en comptant les membres de leurs familles), que le gouvernement français de 1962, pour ne pas dire De Gaulle, a livrés désarmés aux mains des égorgeurs du FLN.

Quelques officiers courageux ont réussi à en rapatrier en métropole. Très peu sont arrivés par leurs propres moyens mais ceux-ci furent rembarqués en direction de l’Algérie où les attendaient la torture et la mort. Voilà comment De Gaulle remerciait ceux qui avaient été fidèles à la France.

Le 30 août 2001, deux avocats français déposaient une plainte contre X pour « crimes contre l’humanité ». Cette plainte visait les républiques algérienne et française pour leur comportement à l’égard des Harkis.

Le 25 septembre 2001, une journée d’hommage national aux Harkis était organisée. Aujourd’hui, on leur rend hommage chaque 25 septembre et ce n’est que justice.

C’est l’ethnologue Jean Servier qui organise dès 1954 la première Harka pour défendre la petite ville d’Arris, dans les Aurès. Un Harki est un supplétif sous contrat recevant une modique solde. Pierre Mesmer, ministre des Armées, déclarait lors des préparatifs des accords d’Évian : « La volonté de la France est de ne les abandonner en aucune manière. » La suite est connue : on désarme les Harkis. Puis, les sévices et les assassinats commencent à l’été 1962. Les supplices qui précèdent la mort sont d’une cruauté inouïe. Corps ébouillantés, dépecés, enterrés ou brûlés vifs, énucléations, membres découpés en lanières et salés. Des anciens combattants sont contraints d’avaler leurs médailles avant d’être brûlés vifs dans le drapeau français.

Les Harkis qui eurent la chance de regagner la France, 90 000 environ, furent parqués dans des camps d’internement et ce bagne dura 12 ans. Le 6 août 1975 – enfin ! –, le gouvernement prit quelques mesures pour améliorer leur sort.

Aujourd’hui, la télévision montre des images de « migrants » regroupés dans des camps de fortune. Les people et les hommes politiques défilent entre les baraquements pour dénoncer un accueil indigne. « J’aimerais que ceux qui se révoltent aujourd’hui aient la même réaction pour ce qui s’est passé pour les Harkis » dira, en mars 2015, Jeannette Bougrab, elle-même fille de Harki.

Le massacre de nos Harkis est une honte ! Notons que l’abandon de nos supplétifs algériens est à mettre au compte quasi exclusif de Charles De Gaulle.

En débarquant, souvent dans le dénuement le plus total, en métropole, la première surprise des « Pieds-noirs » fut leur découverte de l’humour de notre fonction publique. Arrachés à leur terre natale, ils se virent appeler « rapatriés ». Or, comme dira l’un d’eux : « Ici, la patrie est un vain mot. Nous n’y avons ni nos morts ni nos usages. »

Depuis, nos dirigeants font régulièrement repentance au nom de la France. Or le peuple de France n’a pas à battre sa coulpe car il ne saurait être tenu pour responsable de l’abandon honteux de l’Algérie française, après une guerre gagnée militairement, ni des atrocités commises par le FLN algérien avec la complicité du pouvoir gaulliste.

En 2017, Emmanuel Macron qualifiait l’œuvre française en Algérie de « crime contre l’humanité ». Rappelons que le « crime contre l’humanité » est une incrimination créée en 1945 par le tribunal de Nuremberg. Il désigne une « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d’un individu ou d’un groupe d’individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ».

Le massacre de nos Harkis et de leurs familles est bien un « crime contre l’humanité » mais, que je sache, il n’est pas imputable aux défenseurs de l’Algérie française.

Le bradage honteux de l’Algérie et du Sahara, avec ses immenses réserves de gaz et de pétrole, marque aussi la fin de notre autosuffisance énergétique, sujet ô combien brûlant en ce moment.

Ceux qui contestent la notion même de « remplacement de population » devraient méditer la citation prémonitoire que Houari Boumediene, président algérien, fit en 1963 : « Après l’Algérie française viendra le temps de la France algérienne ; nous vaincrons ce pays par le ventre de nos femmes ».