Il nous faut une vraie politique d’immigration!

Vendredi 13 avril, une fonctionnaire de police de 49 ans a été égorgée par un musulman fanatique, Jamel Gorchene, de nationalité tunisienne.

Depuis 2015, sur les 40 terroristes qui ont ensanglanté la France, 38 provenaient de l’immigration. La gauche peut bien hurler à l’amalgame, il est clair que, depuis des années, les auteurs d’actes terroristes islamiques sont soit des immigrés, soit des personnes issues de l’immigration. Et qui agissent au nom de l’islam.

Bien évidemment, la grande majorité des immigrés et des musulmans ne sont pas terroristes et, si c’était le cas, nous serions déjà en guerre civile, mais le recrutement des terroristes contemporains se fait au sein de l’immigration et de la communauté musulmane.

Les premiers à devoir lutter pour éradiquer ce fléau devraient justement être les membres de cette communauté.

Il y va de leur devoir comme de leur intérêt.

Les réactions du Président de la République comme du Premier ministre ont été assez pitoyables. Emmanuel Macron a martialement déclaré que «du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien », phrase creuse s’il en est. D’ailleurs, ne cédons-nous pas trop souvent par crainte ou complaisance à l’égard d’un islam militant et politique?

Quant à Jean Castex, il a trouvé judicieux d’affirmer «notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes», sans même oser qualifier le terrorisme auquel nous sommes confrontés!

Il serait intéressant de savoir à quelles autres formes de terrorisme cet illustre personnage fait allusion.

Le terrorisme berrichon peut-être?

Depuis des décennies, les gouvernements du centre droit comme de gauche se refusent à conduire une politique d’immigration responsable.

Depuis des décennies, le flux migratoire constant, environ 250 000 entrées régulières par an, auxquelles il faut ajouter les entrées illégales, rend illusoire l’intégration et a fortiori l’assimilation des nouveaux arrivants.

Ainsi, grâce à l’irresponsabilité constante de nos gouvernements successifs, sous le couvert d’une fausse et coûteuse «générosité», s’est constituée une forme de contre-société au sein même de la communauté française de plus en plus fragmentée.

Une part des immigrants ou de Français d’origine immigrée, non seulement ne s’assimile pas, mais encore refuse totalement de le faire.

«Français de papier», selon leur propre expression, ils se reconnaissent plus membres de l’«ummat islamiyya», la nation islamique, que de la nation française. Or cette oumma est un concept très différent de celui d’Église. L’islam n’est pas qu’une religion. C’est un système idéologique, politique et religieux confondu.

Il est simpliste de parler d’immigration au singulier.

Il existe des immigrations diverses et certaines ne soulèvent guère de problèmes. Ainsi en va-t-il de la plupart des immigrations d’origine asiatiques, notamment de l’ex-Indochine, ou encore des chrétiens d’Orient qui, si souvent persécutés, se réfugient en Europe ou en Amérique. La question n’est donc pas ethnique mais civilisationnelle.

Il convient donc de ne pas se laisser enfermer dans l’habituelle rhétorique gaucharde qui assimile une juste prudence en matière d’immigration au racisme.

Le drame est que tous les gouvernements français ont laissé pourrir la situation de telle façon que l’on est en droit de s’interroger sur la possibilité de résoudre la question de façon paisible. C’est bien cela qu’a voulu souligner la fameuse tribune des militaires. Ce texte ne fait qu’un constat factuel: à force de lâcheté, de faiblesse et d’inaction, nous risquons d’arriver à une situation de non-retour qui exigerait le recours à l’armée. Craindre la guerre civile n’est pas la vouloir.

La nation se transforme en un dangereux archipel communautaire qui peut exploser d’un moment à l’autre. Le constater n’est pas le souhaiter, mais les idéologues qui chantent les beautés du multiculturalisme devraient avoir l’honnêteté d’en souligner les dangers.

En politique, le désespoir est une sottise absolue et il est toujours possible de réagir contre ce qui paraît inéluctable. Encore faut-il en avoir la volonté.

Et c’est précisément ce qui manque le plus à la nomenklatura qui gouverne si mal la France depuis tant d’années.

Une fois encore !

