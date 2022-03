La guerre en Ukraine est plus grave qu’on l’a cru

Je lis dans le « Figaro » du 18 mars : « La nature de Poutine se projette en pleine lumière. Poutine est prêt à toutes les violences et à tous les mensonges pour survivre et atteindre ses buts. Poutine est un dictateur en guerre, non seulement contre l’Ukraine, mais contre l’Occident. »

Aussi bien je me pose la question : n’aurais-je pas été jusqu’ici trop indulgent dans mes analyses sur la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine. L’ex-lieutenant-colonel du KGB (le KGB étant l’arme du régime soviétique) est un fanatique du bolchevisme, déterminé à retrouver les frontières de l’URSS.

L’Ukraine une fois conquise, s’arrêtera-t-il là ? Ce n’est pas sûr. Il peut par exemple s’efforcer de remettre le joug soviétique sur les pays baltes. Le problème est que ces pays (ceux-ci et d’autres) sont membres de l’Union européenne et de l’OTAN. Si la Russie attaque l’un d’entre eux, elle attaquera l’OTAN et l’UE et la riposte sera automatique.

Dans un tel cas, on se retrouvera en guerre mondiale en 48 heures ! Le risque s’aggrave.

Alors que feront les Chinois ? La Chine se trouve très bien de la situation de paix. Elle fait d’excellentes affaires avec l’Occident. Elle souhaite que cette situation-là se prolonge, mais la Chine est un pays communiste et on voit mal Pékin s’allier avec Washington contre Moscou ou même, tout simplement, rester neutre.

Autre réflexion : imaginons l’armée russe parvenue à écraser et à occuper l’Ukraine. Ce n’est pas pour autant que tout rentrerait dans l’ordre et que, très vite, on oublierait ce qui s’est passé. Les tensions se maintiendraient, la guérilla pourrait se manifester, alimentée par les pays occidentaux. Poutine, dans une telle situation, serait évidemment furieux, accusant l’Occident de vouloir agresser la Russie par l’intermédiaire des pays limitrophes, ce qui le pousserait à réagir par l’agression – « la meilleure défense étant l’attaque ». Là aussi, le risque d’engrenage conduisant à une guerre générale est grand.

Dans les années 40, on a vu ce qu’était l’armée russe : une vaste bande d’ivrognes et de violeurs. Aujourd’hui, en Ukraine, les forces russes ont réduit plusieurs villes en un amas de ruines, de sang et de larmes. Elles n’ont pas changé. Il pourrait se faire que la Russie admette ses limites et évite les imprudences nuisibles à elle-même et à tous les autres. L’espoir est encore permis.

En réalité, la suite de ce très dangereux problème réside dans la politique de la Chine. Si la Chine fait comprendre à Poutine qu’elle ne participera pas à l’aventure, il y a une chance pour que la guerre reste circonscrite, et qu’elle ne déborde pas ou peu les limites actuelles. Dans le cas contraire, et vraisemblable, celui d’une alliance militaire entre pays communistes dotés d’un formidable arsenal nucléaire, il n’est pas sûr du tout que l’Occident s’en tire victorieux. Il pourrait être vaincu. Un seul homme nous met au bord de l’abîme. L’espoir réside dans les oligarques qui ne veulent pas perdre leurs milliards de dollars amassés d’ailleurs avec la bénédiction de Poutine. Mais Poutine a la police pour lui et il sait s’en servir. Les oligarques le savent. La question est de savoir qui est le plus fort : les milliards des oligarques (Vladimir y compris) ou la police de Poutine qu’il connaît bien (et qui est de même nature que la Gestapo hitlérienne).

Oui, cette affaire nous donne le droit à nous, modestes observateurs, d’avoir peur.

La lucidité n’est pas un remède contre l’apocalypse bolchevique qui se nourrit de haine, de crimes, et de mortelles stupidités depuis plus d’un siècle et qui, curieusement, a encore en Occident ses partisans promus aux plus hautes fonctions. On a vu cela hier et on le voit encore aujourd’hui dans la course à la présidence ! Nous, Français, en ce domaine, soyons discrets car si on connaissait et publiait toute la réalité, on aurait de légitimes raisons de ne pas faire preuve de fierté. Je m’abstiendrai donc e citer des noms … Pour le moment, l’opinion s’intéresse peu à l’Ukraine mais le réveil pourrait être brutal.