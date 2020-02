« La résurrection de Versailles »: l’exposition qui détrône la Révolution !

Il faut « faire passer la charrue sur le palais des rois »

pour sceller le sort de Versailles

( Charles Delacroix,

conventionnel père du peintre ).

mars 2020, à travers près de 350 œuvres présentées au sein du château de Versailles, donne aux Français une

prodigieuse leçon de science politique. Elle leur rappelle que la France, « première puissance culturelle au

monde » (John Kennedy) est détentrice de l’Art royal de fascination « à la française » – linguistique, culturelle

et politique – ; que c’est la Révolution, par son pouvoir maléfique, qui les a privés de ce trésor fabuleux qui fit

de la France la première puissance au monde, le soleil rayonnant de toutes les nations, et qui les a rendus

neurasthéniques. Elle les invite à se réapproprier ce trésor inestimable pour retrouver la clef magique de leur

richesse primordiale à reconquérir : leur raison d’être et de vivre !

Qui aurait pu imaginer la magie d’enchantement et d’autorité d’une telle Puissance

universelle de rayonnement, d’un tel destin pour l’œuvre titanesque d’un seul homme : le Roi Soleil ! Qui aurait

pu penser que deux siècles après que Louis XIV, ayant été chassé de Paris par la Fronde, se fut installé à

Versailles, en 1682 ; un siècle après que la Révolution eut chassé Louis XVI de Versailles pour le ramener à

Paris, le 6 octobre 1789, et l’eut voué à la destruction par le pillage de ses trésors vendus aux enchères et par

l’appel au soc de la charrue pour effacer de la mémoire des hommes son chef d’œuvre de nature et de pierre ;

qui aurait imaginé, si près de sa disparition, que Versailles verrait un jour ressusciter la magie de son art royal

rayonnant – de puissance de fascination et de pouvoir de légitimation politique – pour voir dans sa Galerie des

Glaces proclamer l’Empire allemand, en 1871, puis le gouvernement français, chassé de Paris par la Commune,

faire de Versailles sa capitale et du « château des rois » le siège de la III e République, et bientôt enfin le

centre du monde lors de la signature du traité de Versailles en 1919 ?

Telle est pourtant le fil d’Ariane politique de la prodigieuse histoire démonstrative de cette

exposition qui « retrace ce moment surprenant de l’histoire de l’art où Versailles prend place parmi les grands

motifs littéraires, picturaux et musicaux… Des artistes de toutes origines s’emparent du lieu qui inspire, par

ailleurs, des répliques à travers le monde. Dans le même temps, la République réunit ses assemblées à

Versailles et y reçoit les souverains étrangers. Les jardins accueillent fêtes aristocratiques et tourisme

populaire. Les grandes eaux, qui n’ont jamais perdu de leur attrait au cours du XIX e siècle, deviennent une

destination pour les foules. Tandis que s’engage un grand programme de restauration et de remeublement du

Château qui franchit le million de visiteurs dès 1937. (…) C’est à la fin du siècle que la fascination gagne les

milieux artistiques et littéraires. » « Les peintres les plus divers s’en inspirent (…) ». « Le cinéma s’empare

également du sujet dès ses débuts. Le mobilier et les arts décoratifs déclinent les grands exemples royaux. De

même, le Château sert de modèle à celui de Louis II de Bavière (…) jusqu’au paquebot France de 1912

surnommé « le Versailles des mers ». D’incroyables fêtes font revivre Trianon. Sarah Bernhardt se produit au

Château à l’occasion de la visite du tsar Nicolas II en 1896. Une société hors du temps se constitue autour du

monument-symbole (…) » « Cette vague d’enthousiasme accompagne le travail acharné auquel se livrent, à

cette époque, les conservateurs du Château pour lui rendre sa splendeur perdue et le rapprocher de son état

de l’Ancien Régime ; au détriment du musée historique inauguré en 1837 par Louis-Philippe » à toutes les

gloires de la France. Avec pour grande figure de cette entreprise, Pierre de Nolhac, directeur du musée de

1892 à 1920. » Voici un superbe aperçu du parcours initiatique d’art royal de fascination politique, hérité de

l’artiste Louis XIV(2) , auquel nous invite à son insu cette exposition qui s’est fixé pour but de montrer « comment

entre 1867 et 1937, le Château déchaîne les passions autour du Versailles de l’Ancien régime, tandis qu’il fait

l’objet d’un grand programme de restauration et de remeublement ».

Mais nul ne saurait rien comprendre au « miracle » de cette Résurrection, s’il n’a présentes à

l’esprit la mise au tombeau et la mort éternelle auxquelles la Révolution et la 1 ère République terroriste française

de 1792 avaient voué ce « symbole du patrimoine français », comme l’appellera Pierre de Nolhac, l’auteur du

livre de ses mémoires et du prodige de « La Résurrection de Versailles (3) », de 1887 à 1920. C’est, en effet, quatre

jours à peine après le coup d’Etat du 10 août 1792, que son décret du 14 août lança et justifia sa politique

d’anéantissement de notre patrimoine – « L ‘Assemblée nationale, considérant que les principes sacrés de la

Liberté et de l’Égalité ne permettent point de laisser plus longtemps sous les yeux du peuple français les

monuments élevés à l’orgueil, aux préjugés et à la tyrannie » – qui conduira au pillage du château du Roi-

Soleil et au vœu du père conventionnel de Delacroix de « faire passer la charrue sur le palais des rois » pour

sceller définitivement le sort de Versailles.

Comprendre à quel point le décret de mise à mort de Versailles est consubstantiel aux

antivaleurs de la Révolution, c’est mesurer l’apport inestimable de cette exposition qui détrône la

Révolution et ses principes d’anéantissement en montrant comment, de 1867 à 1937, la magie bienfaisante des

valeurs de Versailles, figure emblématique de la France, a triomphé de la magie maléfique des antivaleurs de

cette première République terroriste qui voulait « anéantir les monuments qui attestent la supériorité de [nos]

arts et de [nos] génies, afin de [nous] replonger dans la barbarie, dans l’ignorance (4) ». C’est mesurer le prodige

de l’ACTE I de la Résurrection de Versailles, à l’identique, initiée par Pierre de Nolhac et poursuivie à travers la

Société des Amis de Versailles dès 1907. C’est constater que son ACTE II, la réhabilitation de son créateur Louis

XIV, ne suivit pas. En 2007-2011, le Président du château de Versailles, Jean-Jacques-Aillagon proclamait

encore que, s’il aimait tant le chef d’œuvre du château, ce n’était pas le cas de son auteur, l’artiste Louis XIV,

bien au contraire. Aussi, la Résurrection de Louis XIV fut-elle lancée par la Coordination Défense de Versailles

(CDV) qui, en 2008, engagea une série d’actions juridiques contre l’intronisation barbare de l’art new-yorkais

(dit contemporain) dans les grands appartements royaux : combat très médiatisé à l’international, qui fut suivi

par le Président Sarkozy et encore davantage par le Président Macron au point de lui faire dire qu’« il y a dans

le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent, la figure du roi » et de le convaincre de faire

consacrer son élection de 2017 dans « le palais des rois ». La « Résurrection » de Louis XIV est donc désormais

acquise, symbolisée par l’érection de sa statue équestre sur la place d’armes en 2009. Acte III : après la double

Résurrection du chef d’œuvre et de l’artiste, il ne reste donc plus qu’à accomplir l’ultime : la Résurrection du

trésor symbolique de Versailles, Véritable réceptacle des Valeurs de la France – de son programme solaire, de

son symbole d’Harmonie, de son modèle politique « musicologique », de Beauté et d’Intelligence, de son

Pouvoir légitimant, de sa force d’enchantement –, en un mot de sa « Magie blanche » recelant le secret de cet

Art royal de fascination « à la française » qui a permis au Roi-Soleil de dominer le monde.

Voilà pourquoi cette superbe et éloquente exposition – inestimable pièce à conviction dans le

procès sans fin fait par la Révolution à la Science, aux Arts et à la France, sous le masque de la haine à la

Royauté – est à voir absolument par tous ceux qui, tel François Fillon, en appellent à retrouver la raison d’être

Français. Le parcours initiatique de cette « Résurrection de Versailles » qui détrône la Révolution, doit les

mener à celui de la Résurrection du trésor symbolique inestimable de son « Art royal de fascination à la

française » : ce suprême arsenal de puissance bienfaisante héritée du Roi-Soleil qui doit désormais les conduire

de la Résurrection de ses Valeurs d’enchantement à cette « Résurrection de la France » – enfin délivrée de ses

chaînes d’aveuglement – qui est attendue de tous les Français !

Arnaud Upinsky,

Président de l’UNIEF/Coordination Défense de Versailles

1. Complaisamment appelée « Exposition Versailles Revival 1867 – 1937 » par le Président Pégard, à l’heure du Brexit. C’est une

double trahison : par l’usage de l’anglais et par celui du faux ami « revival » qui signifie relance, renouveau et non « résurrection» !

2. Cf. Louis XIV artiste, Philippe Beaussant, Petite bibliothèque Payot, 2005.