La « zemmourisation » des esprits

S’il y a un intérêt à la campagne qui ne dit pas son nom d’Éric Zemmour, c’est évidemment la libération de la parole politique sur le sujet de l’immigration.

Beaucoup d’observateurs avaient noté que le Rassemblement national n’en parlait plus guère.

À la fois pour se conformer à la stratégie de « dédiabolisation » et pour donner à sa candidate, Marine Le Pen, une stature de rassembleuse – courant ainsi le risque de faire trop tôt une campagne de second tour et de rater le premier, comme bon nombre d’illustres prédécesseurs, tels Lionel Jospin ou Édouard Balladur.

L’irruption d’Éric Zemmour dans la campagne force – et il faut s’en réjouir – Marine Le Pen à revenir aux fameux « fondamentaux » du FN.

De façon plus frappante encore, l’ensemble des candidats à l’investiture LR rivalisent de fermeté verbale contre l’immigration et l’insécurité.

Là aussi, il faut s’en réjouir.

D’autant que l’immense majorité des caciques du parti chiraquien avaient largement oublié les engagements du RPR et de l’UDF du début des années 1990 (à la veille d’une des plus grandes victoires de la droite aux législatives de toute la Ve République).

À cette époque, tous les dirigeants de la « droite parlementaire », de Giscard à Chirac, de Juppé à Bayrou, de Sarkozy à Madelin, voulaient arrêter le regroupement familial et déclaraient que l’islam n’était pas compatible avec les lois françaises.

Les temps ont bien changé.

En tout cas, il faut reconnaître à la candidature fantôme d’Éric Zemmour un fascinant pouvoir pour encourager les partis de droite au retour aux sources.

Ce qui ne peut qu’être utile, à la fois idéologiquement et électoralement, puisque les électeurs de droite ne demandent, en somme, rien d’autre que des dirigeants défendant leurs principes – alors que, trop souvent, les dirigeants de droite, à peine élus, font une politique de gauche.

Nicolas Sarkozy a été doublement une caricature de cela : en menant l’une des meilleures campagnes de l’après-guerre et en pratiquant inmmédiatement après son élection « l’ouverture à gauche ».

Mais l’influence d’Éric Zemmour sur le débat public ne s’arrête pas à la droite.

Tout récemment, Arnaud Montebourg, candidat souverainiste de gauche, a déclaré qu’il souhaitait interdire tout transfert financier de la France vers les pays qui refuseraient d’accueillir leurs ressortissants expulsés de notre territoire.

Comme on sait, ce refus par les pays d’origine de recevoir les clandestins visés par une obligation de quitter le territoire français (OQTF) conduit la France à une impasse : environ 100 000 OQTF ne sont pas exécutées chaque année (et, cerise sur le gâteau, une OQTF n’est valable qu’un an, ce qui fait que l’on engorge les tribunaux pour traiter deux, trois ou dix fois le même dossier !).

J’avoue que je suis un peu sceptique sur la mesure proposée par M. Montebourg. Je ne vois pas bien comment il sera possible de bloquer tout transfert financier de personnes privées, et passant par des sociétés privées ne relevant pas nécessairement du droit français, vers les pays d’origine de ces immigrés clandestins.

Mais la faisabilité technique n’est pas le seul enjeu d’une politique migratoire.

La dimension idéologique et symbolique n’est pas moins importante.

Si, progressivement, tous les camps politiques admettent que l’immigration, notamment illégale, est un énorme problème pour la France, il sera beaucoup plus facile d’imposer des mesures fortes.

En un sens, avant même d’être candidat, Éric Zemmour a déjà gagné son pari – et c’est une excellente nouvelle pour la France !