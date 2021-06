En pleine polémique sur le laxisme judiciaire – et, de façon plus générale, l’échec sécuritaire de la Macronie –, l’agression d’une policière municipales à La Chapelle sur Erdre, près de Nantes, tombe plutôt mal pour l’exécutif.

Un certain N’Diaga Dieye, âgé de 39 ans, et d’origine sénégalaise, islamiste radical, est entré dans les locaux de la police municipale, en plein jour, pour y larder la policière de coups de couteau.

La malheureuse est actuellement entre la vie et la mort.

Naturellement, le nom de l’intéressé remet une nouvelle fois sur la table la question des liens entre immigration et insécurité – N’Diaga Dieye n’est pas exactement un patronyme breton.

Dire, comme l’a fait le ministre de l’Intérieur, que l’individu était «un Français né en France» est sans doute factuellement vrai, mais c’est surtout se moquer du monde.

Cet homme est aussi peu Français (je veux dire réellement Français, pas Français de papier) que je ne suis sorcier zoulou!

Mais son «cursus honorum» remet surtout en question la confiance que les Français peuvent accorder à la justice pour les protéger.

L’agresseur sortait de prison.

Il était connu depuis 2016 pour radicalisation islamique (et enregistré dans le fichier FSPRT de la radicalisation terroriste).

En 2011, alors qu’il n’avait pas encore 30 ans, il avait déjà été condamné 17 fois.

Il avait notamment été condamné pour avoir fourni de la drogue à une personne morte d’overdose.

Il avait été incarcéré en 2013 pour vol à main armée en récidive et séquestration. Il avait même tenté s’évader.

Malgré cet édifiant palmarès, le sinistre individu a été libéré le 22 mars 2021.

Avant d’être blessé à mort lors de son arrestation, il aura donc eu le temps d’agresser sauvagement une policière, qui risque d’y rester et, à tout le moins, d’en conserver de graves séquelles.

Mais il faut croire que l’insécurité n’est qu’un fantasme, selon le mot du Garde des sceaux.

Il faut croire que l’islam n’a rien à voir avec la violence.

Il faut croire que l’immigration n’a rien à voir avec l’insécurité.

Bref, il faut croire que tous ces actes de violences sauvages n’ont aucune cause et que les couteaux ou les camions décident tout seuls d’agresser ou d’assassiner. Après tout, la France devenant l’Afrique, nous pouvons bien entrer, nous aussi, dans le règne de la magie et des sorciers!