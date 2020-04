Le Gamelin de 2020

Le décalage entre l’image et la réalité, la communication et les actes, a rarement atteint, en France, un niveau aussi impressionnant.

Emmanuel Macron peut bien utiliser la rhétorique martiale et l’appel à « l’union sacrée » pour combattre « l’ennemi invisible ». Il n’en reste pas moins l’incarnation de la révolution soixante-huitarde qui imposa l’individualisme à la place du bien commun et de la nation, et « l’homo festivus », dont parlait si génialement Philippe Murray, à la place de l’homme enraciné, capable d’affronter le tragique de l’existence, et de se sacrifier pour les siens.

Le tragique macronien est, en réalité, un tragique de carton-pâte. Il n’entraîne aucun acte héroïque, simplement un confinement aseptisé.

Plus grave, il n’entraîne aucune remise en cause des erreurs du passé. La communication et les procédures technocratiques paraissent toujours constituer l’alpha et l’oméga de l’action « politique ».

Emmanuel Macron se verrait bien en Clemenceau – qui n’est pas vraiment mon homme d’État préféré, mais qui mena énergiquement le gouvernement pendant la Grande Guerre. Il est à craindre qu’il reste plutôt dans l’histoire comme le Gamelin de notre étrange combat, ainsi que le suggérait récemment le très gauchiste Charlie Hebdo.

La France était supposée en 1940 avoir l’une des meilleures armées du monde ; elle fut balayée en un mois.

La France était supposée en 2020 avoir l’un des meilleurs systèmes de santé du monde ; elle en est réduite à des politiques sanitaires de pays du tiers-monde. La comparaison avec Taïwan ou la Corée du Sud est humiliante.

Mais le plus grave, peut-être, réside dans cette inaptitude à saisir que le monde change.

L’armée française de 1940 était prête à faire face à une nouvelle guerre de tranchées, mais n’avait pas anticipé une guerre de mouvement.

Le système de santé français de 2020 a, quant à lui, été ravagé par des décennies d’application d’idéologies périmées.

La gestion technocratique, doublée d’un collectivisme archaïque, a dévasté notre hôpital public. Or, le système privé semble échapper aux « radars » de la bureaucratie sanitaire (au point qu’on transporta à grands frais des malades d’Alsace vers d’autres régions, alors que ceraines cliniques privées signalaient en vain qu’elles disposaient de lits disponibles !).

Le plus pénible, c’est que l’on revit la plupart des responsables du désastre de 1940 parader dès 1944 ! En ira-t-il de même cette fois-ci ?