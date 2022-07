Le monde occidental et ses ennemis

Les actions de la Russie contre l’Ukraine sont atroces et injustifiées.

Elles constituent des crimes de guerre et peuvent même être considérées comme incarnant une tentative de génocide.

Poutine considère que l’Ukraine et le peuple ukrainien ne doivent pas exister, et il s’efforce d’agir pour qu’il ne reste rien de l’un ni de l’autre.

Il n’a pas réussi à renverser le pouvoir politique à Kiev et, faute d’avoir pu accomplir son plan initial, il est passé au plan de rechange : occuper et annexer le Donbass dans son intégralité, ainsi que les rives de la mer Noire, aux fins que l’Ukraine soit un pays enclavé, sans accès à la mer, et dès lors privé de l’essentiel de ses capacités d’exportation.

Il resterait à Poutine à prendre Odessa, et il n’y a pas renoncé, quand bien même le but semble inaccessible pour lui.

Mais, même s’il ne prend pas Odessa, il peut maintenir un blocus rendant le port d’Odessa non opérationnel.

Il entend, en supplément, détruire les usines et les exploitations agricoles ukrainiennes aux fins que l’économie du pays cesse d’exister.

Il bénéficie du soutien de la Chine, qui a discerné l’échec initial de l’armée russe, mais qui n’a pas renoncé pour autant à soutenir la Russie, car l’opération lancée en Ukraine fait partie d’un plan plus vaste.

Une alliance des dictatures autoritaires-totalitaires lie la Chine et la Russie depuis vingt ans et s’est trouvée renforcée par un document publié le 4 février dernier, qui définit une vision du monde alternative à celle du monde occidental.

Ce document donne une définition du « droit » qui équivaut à l’abolition de tout ce qui se trouve appelé « droit » dans le monde occidental.

L’alliance Russie-Chine s’étend au régime iranien des mollahs, à la Corée du Nord, au Venezuela, à Cuba.

D’autres pays du monde, parmi lesquels l’Inde, ont présentement le sentiment que le pôle de puissance est du côté de l’alliance entre la Russie et la Chine, pas du côté du monde occidental, et ils procèdent à des rapprochements.

Le monde occidental est venu au secours de l’Ukraine, mais était, dans la majorité des pays qui le composent, prêt à entériner l’action de la Russie si Poutine avait réussi son plan initial.

C’est seulement parce que Poutine a échoué à Kiev, parce que l’armée ukrainienne a résisté et parce que le Président Zelensky a montré qu’il était un homme d’État et a mobilisé l’opinion, que le monde occidental a changé d’attitude.

Les pays d’Europe centrale, les pays baltes, la Finlande et la Suède, le Royaume-Uni, ont rapidement saisi l’enjeu, et compris que Poutine devait être vaincu, qu’il en allait de bien davantage que la survie de l’Ukraine, et que le monde occidental devait se montrer à la hauteur des valeurs qu’il définit comme étant les siennes s’il ne voulait pas se trouver face à un basculement du monde.

L’Europe occidentale a d’abord adopté une attitude d’apaisement, et le voyage à Kiev d’Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi a été effectué pour montrer que la France, l’Allemagne et l’Italie sortaient de l’apaisement et saisissaient enfin l’enjeu.

L’administration Biden, après avoir elle-même eu une attitude d’apaisement, en est sortie assez vite et a livré des armes sans lesquelles l’armée ukrainienne se serait effondrée.

Les pays européens ont également livré des armes.

Mais les États-Unis et les pays européens devraient faire bien davantage.

L’armée russe n’avance plus, ou très peu, mais elle continue à détruire.

Il faut donner à l’armée ukrainienne les moyens de mener une contre-offensive.

C’est possible. Cela doit être fait.

L’enjeu est clair : ou bien le monde occidental se montrera à la hauteur des valeurs qu’il définit comme étant les siennes, ou bien le basculement du monde s’opérera.

Le sommet de l’OTAN qui vient de se tenir à Madrid a été un pas dans la bonne direction, mais c’est un pas insuffisant.

Poutine ne serait pas entré en guerre si les États-Unis avaient présentement un Président fort.

Hélas, les États-Unis ont un Président faible.

J’ai écrit plusieurs fois que, depuis un siècle, quand les États-Unis ont un Président fort, les dictateurs sont prudents et sur la défensive et que, quand les États-Unis ont un Président faible, les dictateurs sont imprudents et tirent avantage de la situation.

L’histoire se répète.