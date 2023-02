Le mythe de la « justice sociale »

La notion de justice ou d’injustice sociale part souvent de l’inégalité des revenus au sein de la société.

Des sociologues sont tentés de considérer que certaines activités revêtent une « valeur pour la société » et veulent donc que leurs revenus soient déterminés en conséquence.

En réalité, chaque activité n’a de valeur que pour ceux qui en bénéficient ou l’apprécient.

Les rémunérations que les individus et groupes reçoivent par le jeu du marché sont ainsi déterminées par ce que les biens et services qu’ils proposent valent pour ceux qui les reçoivent, et non en référence à une fictive « valeur pour la société ».

(Curieusement, les rémunérations des sportifs échappent à toute censure morale …)

Les tenants de la justice sociale ne peuvent concevoir l’idée qu’une société prospère et dans laquelle les individus jouissent de la plus grande liberté est une société basée sur la pratique du marché concurrentiel et de l’échange librement consenti et non biaisé.

Ils ne peuvent admettre que la société dont ils rêvent serait un vaste camp de travail où chaque individu serait contraint d’effectuer une tâche décidée d’en haut, pour un salaire également décidé d’en haut.

La justice sociale ne mériterait guère d’attention si elle ne faisait que rendre heureux ceux qui la professent.

Mais elle sert surtout de prétexte pour user de contraintes envers d’autres hommes et, à ce titre, elle constitue une grave menace pour une société de liberté. Pour preuve le discours sur les impôts, qui ne sont plus seulement le moyen de couvrir les dépenses publiques, mais sont investis d’une fonction « morale » visant à établir une répartition plus « juste » des revenus.

De nombreux dirigeants politiques raisonnent comme si la plupart des revenus qu’ils considèrent comme élevés étaient injustement acquis. Leurs bénéficiaires doivent donc être punis, et l’impôt progressif et confiscatoire est conçu pour remplir cette mission de redistribution et de « justice sociale ».

En dénonçant ceux qui ont réussi et en les livrant à la jalousie populaire, la soif d’égalitarisme érige en vertu l’un des péchés capitaux : l’envie.

En France, l’État est le principal acteur de la justice sociale, et les Français en attendent toujours plus. L’État décide à la place des individus ce qui est bon pour eux. D’où l’activisme des partis, syndicats, associations, pour obtenir plus d’avantages en faveur de leurs clientèles.

Dans une société prospère, le rôle de l’État n’est pas de favoriser les intérêts de qui que ce soit, mais de créer les conditions les plus favorables pour que les individus et les groupes se rendent mutuellement les services dont ils ont besoin, écrivait Frédéric Bastiat vers 1845.

Mais nul n’est prophète en son pays.

Les Français ne se lassent pas de rejouer la fable « Les grenouilles qui demandent un roi » en réclamant « toujours plus » de l’État – et contribuent ainsi à aggraver leur propre asservissement.

On donne souvent en exemple la solidarité des premiers chrétiens. Mais les premiers chrétiens pratiquaient la charité en partageant spontanément leur propre argent, alors que les apôtres modernes de la « justice sociale » distribuent autoritairement l’argent des autres, ce qui constitue un grave danger pour la société !

Changeons un instant d’univers.

Pour nous affranchir des notions de monnaie et de profit, considérons une communauté de moines dont l’objectif est de maximiser le temps consacré à la méditation et à la prière. Il n’est pas d’activité plus désintéressée !

Or le Père Abbé devra se préoccuper de désigner un responsable du rucher, un responsable du potager, un responsable des tâches ménagères.

Il sélectionnera donc ceux des moines qui lui paraissent les plus aptes à remplir ces fonctions. Mais il ne les maintiendra dans leurs postes que s’ils prouvent leur efficacité, facilement mesurable par le nombre d’heures de prière de la communauté.

Peut-être pourra-t-il les récompenser ou les inciter à mieux faire (par des indulgences …). Sinon, il devra les révoquer.

Cette parabole prend toute sa valeur quand on sait qu’elle est tirée du cours d’économie de Maurice Allais (Prix Nobel d’économie en 1988) à l’école des mines de Paris dans les années 1950-1960, et qu’elle s’adressait en particulier aux ingénieurs-élèves du corps des mines, sortis dans les premiers de Polytechnique, et dont la carrière dans les ministères était tracée d’avance.