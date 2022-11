Les conséquences des élections américaines

Pendant des jours, les grands médias du monde entier ont parlé d’un raz-de-marée républicain qui, aux États-Unis, devait emporter les démocrates.

J’ai moi-même pensé que ce raz-de-marée surviendrait.

De fait, la gestion des États-Unis par l’administration Biden depuis deux ans est catastrophique : le prix de l’énergie a doublé et l’inflation a déferlé, tout particulièrement pour les produits alimentaires, ce qui a eu un effet de paupérisation de la population.

La criminalité a explosé dans toutes les grandes villes, l’arrêt de la construction du mur sur la frontière avec le Mexique et les ordres donnés aux agents chargés de la sécurité des frontières ont abouti à la dissémination dans tout le pays de millions d’immigrants entrés illégalement aux États-Unis.

Les écoles et les lycées ont reçu des directives leur demandant d’intégrer les « études du genre » dans les programmes scolaires, et d’expliquer aux enfants que changer de sexe par une intervention chirurgicale est une option parfaitement envisageable.

Les sondages réalisés depuis des mois montrent que plus des trois quarts de la population américaine pensent que le pays va dans une très mauvaise direction, et court à la catastrophe si un redressement ne s’opère pas, vite.

Force est de constater que les deux chambres du Congrès sorties des urnes ne permettent pas d’envisager le moindre redressement, et indiquent au contraire que le pays va continuer à aller dans une très mauvaise direction et à courir à la catastrophe.

Comment expliquer ce résultat, qui peut sembler absurde ?

La première explication tient à la façon dont les élections ont eu lieu.

Il y a deux décennies, les élections aux États-Unis se déroulaient comme dans les pays européens : on votait le jour de l’élection, en prouvant son identité, les bulletins de vote par correspondance étaient une exception, et le résultat était connu le soir de l’élection.

Les démocrates ont introduit dans les États qu’ils contrôlent des changements qui permettent de biaiser, voire de changer les résultats.

On peut souvent voter aux États-Unis un mois avant l’élection.

Le recours aux bulletins par correspondance a tendance à se généraliser.

On peut fréquemment voter sans avoir à prouver son identité.

Des bulletins de vote par correspondance sont considérés en de nombreux États comme recevables même s’ils arrivent deux ou trois jours après l’élection.

Cela a conduit à des résultats frelatés en novembre 2020, cela a conduit à nouveau à des résultats frelatés.

Si un retour à des procédures plus rigoureuses n’a pas lieu, les démocrates auront toutes les chances de continuer à « gagner ». Et force est de constater que les républicains n’ont rien fait pour exiger des procédures plus rigoureuses.

La deuxième explication tient à une division du camp républicain.

Depuis 2016, l’establishment républicain est en guerre contre Trump et les républicains trumpistes, et est prêt à souhaiter la victoire des démocrates plutôt que de laisser Trump et les républicains trumpistes l’emporter.

Des actions de l’establishment républicain pour saborder des candidats soutenus par Trump ont eu lieu, ce qui est consternant, et inquiétant pour le futur.

La troisième explication tient à l’effet du système éducatif et des grands médias.

Les jeunes de moins de trente ans ont voté à hauteur des deux tiers pour les démocrates quels qu’ils soient, et se sont déclarés très majoritairement persuadés que les républicains sont « un danger pour la démocratie ».

Ces trois explications sont à même de susciter l’inquiétude concernant le futur.

Si aucun sursaut ne se produit, et si un redressement ne s’opère pas, le rêve des démocrates de faire de leur parti un parti unique qui ne dirait pas son nom pourrait devenir réalité.

Les États-Unis deviendraient un pays socialiste et déclinant, ravagé de l’intérieur, et cesseraient d’être la première puissance économique, géopolitique, culturelle et militaire du monde. S’ouvrirait la perspective d’un monde post-américain dominé par des dictatures prédatrices, et souvent bellicistes. La perspective d’un tel monde aurait de quoi séduire les ennemis de la liberté. Elle devrait effrayer les amis de la liberté.

Pour ce qui me concerne, je n’ai aucune envie de vivre dans ce monde-là.