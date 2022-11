Les enjeux des élections de mi-mandat aux États-Unis

Les élections de mi-mandat américaines auront lieu le mardi 8 novembre, moins d’une semaine après la parution de cet article.

Les élections de mi-mandat aux États-Unis ont souvent une grande importance en ce qu’elles viennent infirmer ou confirmer le choix que les électeurs ont fait deux années auparavant.

Cette année, ces élections ont une importance absolument décisive, et elles se déroulent dans un contexte très particulier.

Il y a deux ans, en novem­bre 2020, les électeurs américains ont fait un choix, mais ce choix leur a été volé par une fraude massive que les grands médias du monde entier continuent à nier, alors que les preuves sont innombrables (je consacre un chapitre entier de mon livre « Après la démocratie ? » à les exposer, et je renvoie dans le livre à toutes les sources requises). Un homme a été placé au poste de président.

Toutes les tentatives pour remettre le droit et la Constitution des États-Unis se sont révélées vaines, et l’indignation de millions d’Américains s’est achevée par un piège qui a été tendu aux soutiens de Trump, et par une répression féroce.

Ceux qui gouvernent le pays depuis lui infligent des dommages très graves dans tous les domaines (économie, finance, sécurité, justice, immigration, institutions) et font tout leur possible pour rendre les dommages irréversibles.

Les élections de mi-mandat de 2022, si elles permettent aux républicains de l’emporter dans les deux chambres du Congrès (chambre des représentants et Sénat), donneront à ces derniers la possibilité de freiner l’action de destruction en cours, ce qui serait indispensable.

Elles conduiront, en ce cas, au lancement de la campagne présidentielle de 2024 qui, elle, donnera la possibilité, si elle conduit à la victoire de Donald Trump (qui sera le candidat républicain), comme c’est très probable, de réparer les dégâts et d’enclencher une action de redressement.

La victoire des républicains dans les deux chambres ressemble aujourd’hui à une certitude.

Sauf incident majeur de dernière minute, la seule possibilité pour les démocrates d’éviter une défaite profonde et cinglante sera le recours à la fraude.

Il ne fait aucun doute que des fraudes auront lieu mais, dès lors qu’il sera plus difficile de frauder qu’en 2020 (il y aura davantage de surveillance de la part des républicains, et frauder dans six grandes villes, comme en 2020, ne pourra pas être suffisant pour des élections législatives), la fraude ne devrait pas être suffisante pour arrêter ce qui devrait ressembler à un raz-de-marée électoral.

Discernant les enjeux, les démocrates sont à même, cela dit, de faire tout ce qui est imaginable pour éviter la défaite.

Il serait étonnant qu’ils n’accusent pas les républicains d’avoir empêché le vote de certaines personnes pour gagner et obtenir une victoire illégitime.

Il serait possible aussi que des émeutes aient lieu.

Depuis des semaines, alors que les élections n’ont pas encore eu lieu, les démocrates disent que les élections seront litigieuses et qu’une victoire républicaine serait un danger pour la démocratie américaine.

Il est difficile de penser qu’ils tiennent des propos de ce genre sans aucune arrière-pensée.

Ce que nombre de commentateurs politiques en France semblent oublier est que le parti démocrate aujourd’hui n’est plus du tout ce qu’il était sous Bill Clinton. C’est un parti entièrement remodelé par Barack Obama. C’est aujourd’hui un parti d’extrême gauche, ce qui explique l’ensemble des décisions délibérément désastreuses pri­ses par l’administration Biden depuis son arrivée au pouvoir.

L’extrême gauche n’a aucun respect pour la démocratie et le suffrage universel et, pour elle, la fin justifie les moyens.

Les démocrates sont prêts à tout pour garder le pouvoir, et prêts à tout pour empêcher que d’autres qu’eux y accèdent.

Si les républicains gagnent, et je pense qu’ils vont gagner, ils doivent s’attendre à de très fortes turbulences, et les turbulences, quelles qu’elles soient, vont très vraisemblablement s’accentuer au cours des mois qui suivront.

Le retour de Donald Trump en 2024 serait, pour les démocrates, un cauchemar absolu, et ils ne reculeront devant strictement rien pour empêcher que ce retour ait lieu.