L’État en France fait tout pour nuire aux citoyens !

Dans un pays normal, l’État – c’est-à-dire, dans le cadre de la nation, le gouvernement, les fonctionnaires et les structures administratives – a pour but de venir en aide aux citoyens, en tout cas de veiller à leur sécurité physique et financière. En échange d’aide et protection, l’État demande une contribution fiscale qui doit rester juste et modeste.

Actuellement, et depuis longtemps déjà, dans la France d’aujourd’hui, au régime socialo-communiste, l’État en réalité fait tout pour rendre aux citoyens la vie plus difficile, allant jusqu’à les ruiner et les laisser sans défense devant l’agression permanente et multiforme due à une invasion migratoire qui n’est plus contrôlée.

Dans l’esprit du régime socialo-communiste marxiste, la propriété, c’est le vol. Donc le citoyen qui, par son travail, son sens de l’épargne, ses privations parfois, et son sérieux, s’est constitué un patrimoine, c’est un voleur. À tout le moins un suspect. L’État doit lui enlever une bonne partie de son patrimoine pour le redistribuer aux « prolétaires ». Avec cette idéologie, l’État a instauré un impôt sur le revenu qui enlève 60 % du revenu, plus, pour ceux qui ont des biens immobiliers, l’impôt sur la « fortune » immobilière, ce qui peut enlever au citoyen épargnant la presque totalité de son patrimoine.

L’administration fiscale mène de constantes enquêtes pour fixer la valeur des biens immobiliers selon ses propres critères et les taxer à sa guise. Si bien que ceux qui se croyaient à l’abri de la pauvreté sont en fait, de relativement riches, transformés en carrément pauvres. On est loin de ce que François Guizot, ministre en 1850, conseillait à la classe bourgeoise : « Enrichissez-vous. »

Ayant suivi ce conseil, en effet, la classe bourgeoise s’est enrichie et elle a enrichi la France par son travail et son bon sens. Les Français alors ne vivaient pas dans l’opulence. Ils vivaient dans la sécurité. Ils n’avaient pas de souci pour le lendemain. Penser à l’avenir n’était pas un cauchemar. Les enfants, par l’héritage, suivaient l’exemple de leurs parents. Aujourd’hui, l’héritage est en grande partie confisqué par le fisc. Les sommes considérables qui résultent de cette spoliation injuste sont redistribuées notamment aux migrants, dont tous s’accordent à dire – ou plutôt à penser – qu’une partie d’entre eux sont des agresseurs ou des voleurs toujours prêts à piller. L’État le reconnaît, le déplore, mais ne fait rien, absolument rien, pour mettre fin à ce scandale qu’il entretient – un scandale qui s’étend chaque jour davantage.

Je me souviens qu’il y a quelques années, un passager du métro de New York, légalement armé, a été agressé par 3 individus. Il les a abattus. Tous les trois au tapis. Il a été considéré et célébré comme un héros par toute l’Amérique. Imaginez qu’un tel événement ait lieu en France. L’agressé serait aussitôt jeté en prison. On se scandaliserait qu’il ait été armé. Aujourd’hui, en France, qui protège l’honnête homme, puisqu’il n’a pas le droit de se protéger lui-même ? Cette idéologie, qui a détruit la bourgeoisie, a très sérieusement appauvri la France maintenant surendettée. On a partout laissé le désordre s’étendre. La pauvreté menace tout le monde. Y échapper est impossible, à moins d’en supprimer la cause, c’est-à-dire de changer de nationalité. Bref, l’actuel régime a ruiné de nombreux citoyens laissant la France en faillite. Est-ce un succès ?

38 millions de Français survivent avec moins de 2 000 euros par mois, certains avec beaucoup moins. On est loin de la fortune personnelle des oligarques russes qui tourne généralement autour de quelques milliards de dollars !

Tout le monde connaît aussi ces fonctionnaires français qui ne gagnent pas grand-chose et passent leur temps à attendre les congés : la France est maintenant un pays pauvre et en vacances.

Beaucoup le reconnaissent dans l’actuelle campagne présidentielle. Les candidats font des promesses et, une fois élus, ils ne les tiennent pas, mais ils seront élus. C’est l’essentiel ! Une vieille histoire…