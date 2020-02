L’étrange incohérence des padamalgamistes

J’en ai déjà parlé dans ces colonnes, mais je ne me lasse pas de contempler l’inconséquence de la caste jacassante qui pontifie à nos dépens.

Elle ne cesse de nous inviter à l’indifférenciation – ethnique et sexuelle, notamment –, tout en réclamant toujours plus fort le « droit à la différence ».

Ainsi, nous explique-t-on volontiers que le métissage est l’avenir de l’humanité. Je passe sur le fait que cela respecte assez peu le légitime attachement des peuples à leur culture (car nous ne sommes pas seulement sommés de brasser les fameuses races qui n’existent plus, mais aussi les cultures).

Mais qui ne voit l’incohérence qu’il y a à chanter à la fois les louanges de la diversité et du métissage ?

Il faut choisir : si l’on opte pour le métissage, c’est que l’on vomit la diversité et inversement.

Oh certes, je sais bien que ces deux injonctions contradictoires visent à détruire la culture européenne maudite. Et que cela seul donne une vague logique à l’ensemble. Mais il n’est pas difficile de voir que la propagande atteint aujourd’hui ses limites et qu’en particulier, les immigrés musulmans, tellement chéris de la gauche, se révèlent finalement fort peu progressistes.

En matière sexuelle, autre domaine de prédilection du combat des « minorités », l’incohérence n’est pas moins grande.

On promeut partout la parité. Sauf dans le seul domaine de la vie où elle est nécessaire : le mariage. Nous nous sommes passés pendant des siècles de « ministresses », mais il sera nettement plus difficile de se passer de femmes pour engendrer !

Au passage, je note qu’avant que Marlène Schiappa ou Najat Vallaud-Belkacem ne rendent ridicule la parité en politique, nous avions connu des femmes de pouvoir – et parfois à la poigne autrement plus dure que les hommes – et que cela n’avait jamais posé le moindre problème au prétendu « patriarcat ».

En matière d’incohérence, le sommet est atteint avec la politique de Terra nova, aujourd’hui appliquée par M. Macron.

Ce choix de la gauche post-moderne d’abandonner les classes populaires au profit des « minorités » est intenable : il faut choisir entre les « minorités visibles » (entendez les immigrés) et les minorités sexuelles.

On ne peut à la fois promouvoir l’islam d’un côté et, de l’autre, le féminisme et les homosexuels.

En matière religieuse, le padamalgam exige de distinguer en­tre islam et islamisme (ce qui est logique : un brave homme n’a pas à être traité comme un assassin, mais à la condition que le premier dénonce la justification de son acte que le second trouve dans leur commun coran). En revanche, le padamalgam est incapable de distinguer entre les différentes religions.

La réalité, c’est qu’il est impossible de bâtir une société sur les principes dissolvants du macronisme (qui débordent largement le cas de « Jupiter » et ont contaminé la quasi-totalité de la classe politico-médiatique).

L’individualisme post-soixante-huitard et le communautarisme de la oumma se rejoignent pour détruire tout ce que nous avons en commun, comme Français.

Il est frappant que très peu de parlementaires, y compris à droite, osent encore parler de bien commun. Dans le meilleur des cas, ils s’aventurent à évoquer l’intérêt général, mais comment ranger des valeurs spirituelles ou culturelles sous la bannière de l’intérêt ?

Le « Système », divisé contre lui-même (et même divisé par construction, puisqu’il refuse depuis le XVIIIe siècle de reconnaître quelque légitimité que ce soit à une association qui ne soit ni l’individu, ni l’État), est sur le point de s’effondrer. J’espère juste que les vrais Français seront encore assez nombreux et forts pour empêcher que ce qui vient derrière soit la charia !