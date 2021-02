Lettre ouverte à Marine Le Pen

Un récent sondage a réactivé la «préoccupation» à l’idée d’un rejeu en 2022 de votre duel avec Macron et ce, de la manière la plus hypocrite qui soit, puisque toute l’oligarchie compte sur ce scénario pour assurer le candidat qu’elle mettra en tête de gondole d’être élu contre vous.

Si vous êtes donnée au coude à coude avant le premier tour, il n’y aura même pas de campagne électorale, le système comptant sur un lancer de grenades quotidien pour vous rappeler d’interview en interview votre débat raté de 2017, émaillé de moments de communion dans l’indignation devant des actes «antisémites» planifiés Place Beauvau, et clôturé par un pèlerinage à Oradour de toute la classe politique faussement prétendue plus «républicaine» que vous.

Si, en revanche, vous êtes pressentie comme gagnante en finale, on pourra s’attendre dans ce cas à un scenario copié sur l’entre-deux tours de 2002 pour justifier un état d’urgence par le «risque de guerre civile» dont un échantillon serait fourni sur commande par les milices du système (antifas, black blocs et autres racailles) et débouchant sur un coup d’État préventif comme au bon vieux temps du Directoire.

Vous le savez, il est d’ores et déjà acquis que les faux prétendants à la présidence (mais vrais concurrents d’un concours de beauté pour négocier une place au gouvernement) que sont les Jadot, Royal, Bertrand et autres Pécresse se rallieront dès l’annonce des résultats du premier tour au candidat du système pour vous «faire barrage».

Or le candidat unique du système ne peut être battu que par un candidat «anti-système» unique!

Il n’existe donc qu’une possibilité de véritable alternance, c’est qu’étant la mieux placée pour l’instant, vous preniez l’initiative de créer une alliance transverse à toutes les sensibilités populaires (pourquoi pas une «primaire populiste»? ) – alliance que le Rassemblement National n’est pas encore, la couche de produits diabolisants appliquée sur lui depuis 40 ans par le système n’étant, hélas, et en dépit de vos remarquables efforts, qu’à peine fissurée.

Les constats convergents ne manquent pourtant pas pour qu’avec Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Frédéric Poisson et quelques autres, vous mettiez au point un mode de désignation d’une candidature populaire unique pour prévenir les prévisibles coups tordus qui vous attendent en concourant seule.

Ne donnons ici que quelques exemples: la quasi-unanimité du soutien aux gilets jaunes avant leur infiltration par les «black-bouzes» du pouvoir, la répétition de rodomontades sécuritaires sans effet ni sur l’insécurité ni sur les progrès de la charia, l’utilisation du contexte sanitaire pour supprimer des libertés sans rapport avec la santé, le fossé existant entre les crispations autoritaires de l’oligarchie et la détresse des «oubliés», etc.

Lorsque vous avez lancé votre slogan «Français, réveillez-vous!», vous n’avez peut-être pas soupçonné que, pour réveiller des cerveaux endormis depuis longtemps, il ne faut pas hésiter à crier «Debout là-dedans!».

C’est donc tout de suite que doit être mise au point une alliance populaire et non à la va-vite en 2022. Elle n’aurait alors le temps ni d’être comprise ni d’être digérée par des électeurs que vous risquez ainsi d’exposer à 5 années d’oligarchie supplémentaire, au terme desquelles il est bien possible que voter en France ne serve définitivement plus à rien.