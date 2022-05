L’Ukraine et l’esprit de Munich

Je souhaite m’adresser à tous ceux qui trouvent des excuses à l’invasion russe de l’Ukraine.

Beaucoup, par un de ces raisonnements « à front renversé » qui s’expriment de plus en plus dans les médias, semblent regretter que l’agressé ne se laisse pas faire pour limiter, chez lui, le nombre de victimes et de destructions.

L’Occident serait coupable d’aider l’Ukraine à se défendre ? Mais depuis quand reproche-t-on à un pays le droit à la légitime défense ? Ravitailler des belligérants en guerre, c’est ce qu’ont fait les Américains, eux-mêmes alors en paix, en 1939 et 1940, au profit des Français et des Anglais (loi « cash & carry »), et personne dans le camp allié n’y trouvait à redire.

D’autres ont vu des groupes militaires de l’OTAN en Ukraine. Si l’on exclut l’emploi marginal et clandestin possible de forces spéciales que toutes les armées possèdent pour cela, le monde a surtout vu, pendant des mois, les gigantesques « manœuvres » russes aux frontières de l’Ukraine, manœuvres se muant ensuite en invasion.

Il y a un agresseur et un agressé, dont il est absurde de prétendre qu’il représentait une menace pour le premier afin d’excuser une attaque qui serait préventive.

La situation est dangereuse pour toute l’Europe et nul ne peut actuellement prédire la suite. Mais la faute à qui ? Que faire ? Regarder ailleurs ?

Souvenons-nous, il y a plus de 80 ans, de l’enchaînement infernal qui nous a conduits au plus grand massacre qu’ait connu l’humanité : mainmise de l’Allemagne nazie sur les Sudètes (Tchécoslovaquie), puis sur l’Autriche en mars 1938, puis sur toute la Tchécoslovaquie en mars 1939, puis invasion de la Pologne, conjointement avec les Soviétiques. Et, pourtant, les Anglais et les Français avaient été bien gentils et avaient fait ce qu’il fallait pour localiser les conflits (c’est-à-dire abandonner les victimes à leur sort) en signant en septembre 1938 les accords de Munich qui devaient garantir « la paix pour notre temps » (Neville Chamberlain, Premier ministre anglais).

Abandonner l’Ukraine, c’est rester fidèle à l’« esprit de Munich » qui nous a menés là où nous savons.

J’ai longtemps pensé que M. Poutine était un dirigeant, autoritaire certes mais éclairé, avec lequel on pouvait s’entendre, sans renversement d’alliance, et dont l’engagement au service de son peuple aurait pu servir d’exemple à nos présidents.

J’ai même considéré que le conflit limité dans les provinces de l’est ukrainien ne pouvait être jugé sans considération des graves problèmes sociétaux locaux qu’il révélait, et que l’annexion de la Crimée par la Russie n’était pas illégitime.

Maintenant, je pense m’être abusé. L’apparatchik communiste du KGB, nostalgique de l’empire, a jeté le masque.

L’invasion de son voisin est totalement injustifiée.

Comment ne pas comprendre l’alarme jetée dans toute l’Europe, surtout dans les pays de l’est européen qui conservent des souvenirs cuisants de la tutelle communiste soviétique, donc russe, qui dura près d’un demi-siècle ?

Ces pays, nouvellement libérés et inquiets, ont souhaité adhérer à l’alliance qui paraissait le seul protecteur crédible contre une menace trop fraîchement évanouie pour être oubliée. On peut les comprendre. Les accepter n’était pas non plus illégitime. Et ce n’est pas ce qui se passe maintenant qui peut le leur faire regretter.

Oui, l’Europe a peur. Il ne faut pas chercher plus loin pourquoi, même des pays attachés à leur neutralité depuis fort longtemps (la Suède depuis plus de 200 ans !), recherchent l’alliance de l’OTAN que notre président disait moribonde il y a à peine quelques mois et que M. Poutine a réveillée. Nous en ferions autant à leur place.

Si, par malheur, la guerre devait s’étendre, la responsabilité serait tout entière russe. Aucun pays de l’OTAN, qui est une alliance défensive, ne menaçait la Russie. Prétendre le contraire, c’est tenir pour rien qu’aucun pays européen n’a une armée apte à une guerre de haute intensité, et les États-Unis n’entretiennent que quelques petites formations sur le sol européen. Quand on prépare une agression, on ne se met pas en situation de faiblesse.

Les Européens, par inconséquence, indécision, angélisme, ont été incapables de créer une défense qui aurait pu rendre caduque l’OTAN, qui a bien des défauts, mais qui, dans le grand dénuement militaire actuel de tous les pays européens, a le grand mérite d’exister.

Je soutiens le peuple ukrainien qui nous donne une grande leçon de patriotisme et de courage.