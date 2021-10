L’usine à gaz du chèque énergie

La hausse des prix de l’énergie donne lieu à un festival de technocratisme assez impressionnant.

Chacun a bien compris que la Macronie n’était pas pressée de voir renaître les « gilets jaunes » et qu’elle était prête à sortir le carnet de chèques pour éviter ce cauchemar – a fortiori à la veille des élections présidentielles.

Mais les commentaires politiciens me semblent tout simplement ahurissants.

Tout d’abord, tout le monde prétend que la hausse de l’énergie n’a rien à voir avec l’action de la majorité.

Si l’on entend par là que la politique n’y est pour rien, c’est évidemment faux.

En effet, le coût de l’énergie augmente en France notamment parce que les normes sont de plus en plus drastiques.

Au lieu de s’appuyer sur l’un des principaux atouts de la France, la forte présence de l’énergie hydroélectrique et du nucléaire dans notre mix énergétique, les gouvernements successifs ont dépensé des sommes considérables pour ruiner notre filière nucléaire civile.

Inutile de préciser que toute attaque contre ce mix énergétique traditionnel – que l’on nous « vend » généralement comme un « geste pour la planète » – fait, en réalité le jeu de l’islam radical et de nombreux régimes que la France conspue par ailleurs – à commencer par la Russie.

L’incohérence continue donc à être la norme de la politique française !

Ajoutons que l’interconnexion des réseaux, notamment électriques, exigée par Bruxelles fragilise l’ensemble des pays européens.

Selon toute vraisemblance, nous assisterons cet hiver à des défaillances du réseau français pour cause de surconsommation germanique.

Chacun sait pourtant qu’un réseau est d’autant plus solide que les consommateurs sont plus près des producteurs, mais, en matière électrique, l’Union européenne veut absolument bâtir un réseau gigantesque et donc fragile.

Toutefois, le plus surprenant tient encore aux solutions.

Le gouvernement planche, dit-on, sur un chèque énergie.

Un litre à la pompe est surtout composé de taxes (à peu près 60 % – dont une TVA qui consiste en une taxe sur les taxes, l’un de ces idées géniales dont nos fiscalistes ont le secret !).

Le bon sens consisterait donc à diminuer les taxes pour éviter que la hausse du pétrole ou du gaz ne frappe trop durement les ménages et les entreprises.

Mais non, ce serait trop simple. M. Le Maire préfère un chèque énergie.

Cette usine à gaz va, à coup sûr, encourager le clientélisme électoral, sans parler du coût de la redistribution.

Mais le ministre y voit deux avantages : ce serait plus juste et moins coûteux pour l’État.

Ces deux arguments en disent long sur les progrès des arguments collectivistes dans le débat public.

Non, il n’est pas vrai qu’un impôt progressif soit plus juste qu’un impôt proportionnel.

L’homme de droite qu’est censé être M. Le Maire devrait logiquement préférer la CSG à l’IR et la TVA à l’IFI et le ministre des Finances qu’il est pourrait aisément constater que l’État reçoit bien plus des impôts proportionnels que des usines à gaz progressives.

Quant au coût pour les finances publiques, M. Le Maire affirme qu’une baisse d’un centime de taxe sur un litre d’essence coûte un demi-milliard d’euros. Mais la hausse des prix de l’énergie rapporte symétriquement aux caisses de l’État !

M. Le Maire adhère en réalité au dogme communiste que l’on résumait naguère par la boutade suivante : ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi se négocie.

En bref, il considère que l’État est le seul propriétaire légitime en France.

Il est de plus en plus urgent de chasser ces technocrates spoliateurs !