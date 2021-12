Maintenir l’empire pour rester une grande puissance

C’était l’objectif du général De Gaulle et surtout de son entourage. Totalement opposé à l’inexorable évolution historique, non seulement cet objectif n’a pas été atteint, mais il a donné lieu à des guerres perdues en Indochine comme en Algérie, et partout le chaos. Et voici que ce chaos gagne la métropole ou, pour commencer, des départements français d’outre-mer. Je veux parler notamment de Mayotte et des Antilles, plus précisément de la Guadeloupe.

À Mayotte, département récent, résultant de manœuvres d’élus locaux, il faut expédier plusieurs fois dans l’année des renforts pour éviter le pire. À 12 000 km de la France, faites la facture et payez l’addition ! Mayotte reste néanmoins la plus grande maternité du monde. Les Comoriens des îles voisines y débarquent tous les jours et même des Tamouls du sous-continent indien.

L’enfant né à Mayotte est français et, rapidement, ses parents le deviennent aussi. Toute la famille est française. C’est la première étape. La deuxième étant de gagner la France et d’y vivre confortablement avec les allocations que l’on connaît. C’est l’océan indien et ses populations insulaires qui se reforment en France, un flux migratoire envahissant que, jusqu’à maintenant, rien n’arrête.

Ce fut une erreur magistrale de faire de cette île perdue un département français. Mais il y a pire encore avec la situation aux Antilles.

La Guadeloupe est en état d’insurrection : voitures incendiées, magasins pillés, barrages routiers, tirs à balles réelles contre les forces de l’ordre. Que veulent les Guadeloupéens ? L’indépendance ? Pas du tout. Ils veulent être payés à ne rien faire et, dans ce sens, ils ont déjà fait de sérieux progrès ! Ce département en désordre coûte évidemment très cher à la métropole, d’autant que sa population est en constante augmentation.

L’autre jour, à Paris, j’ai pris un taxi dont le conducteur était noir, guadeloupéen m’a-t-il dit. Mais, m’ayant conduit à l’opposé de l’endroit où je voulais me rendre, il a fini par m’avouer qu’il ne connaissait pas Paris. Il venait en réalité de Haïti. Beaucoup de Haïtiens, m’a-t-il dit, se rendent aux Antilles françaises. Une fois la nationalité française obtenue, ils se rendent en métropole et participent ainsi aux flux migratoires. Ils finissent, comme tant d’autres, à être payés à ne rien faire, c’est-à-dire à recevoir des subventions diverses qui leur permettent de vivoter agréablement.

Donc, actuellement, les restes de l’empire, ce sont ces territoires à des milliers de kilomètres de la métropole, en désordre permanent, avec des émeutes sporadiques, où l’on tire au fusil d’assaut sur les gendarmes envoyés par la France.

Il ne faut donc pas s’étonner que le tourisme, l’une des rares ressources de ces îles, soit en chute libre. On ne va pas se rendre aux Antilles pour assister au pillage des grandes surfaces. Aussi bien constate-t-on que le taux de chômage des jeunes est officiellement de 34 %, contre 20 % en métropole, et que le taux de pauvreté est de 20 % contre 15 % en métropole.

Les départements des Antilles montrent l’exemple et pourquoi, demain, cet exemple ne serait-il pas suivi en Nouvelle Calédonie ou en Corse ?

Ces territoires lointains, en état d’ébullition, sont des boulets aux pieds de la république, qui n’ont aucune chance de se transformer en îlots de calme et de prospérité. « L’empire », aujourd’hui, c’est cela. Heureux les pays qui n’ont pas eu d’empire !

L’Allemagne à qui les Alliés, en 1918, ont enlevé ses colonies, en a ainsi reçu le plus grand service. Et la Suisse, dans sa sagesse financière, s’est bien gardée de mendier un morceau d’Afrique.