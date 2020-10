Manipuler les taux d’intérêt, c’est jouer avec le feu!

Une économie saine repose sur un «ordre spontané», c’est-à-dire sur la résultante non biaisée des interactions entre les divers agents économiques.

Toute intervention extérieure – même motivée par de bonnes intentions – altérera cet équilibre et provoquera des soubresauts, voire des crises.

C’est pourtant ce que nous vivons. Dans la zone euro, la création et la gestion de la monnaie (autrefois pouvoirs régaliens) ont été déléguées à la Banque centrale européenne (BCE).

Nous sommes en train de découvrir que la BCE fausse le jeu économique en manipulant les taux d’intérêt.

Dans le cas d’un prêt, le taux d’intérêt représente le loyer de l’argent.

À plus grande échelle, nous avons d’un côté les demandeurs de capitaux (les emprunteurs) et de l’autre côté les offreurs de capitaux (les épargnants). Le taux d’intérêt est le prix qui permet d’équilibrer l’offre et la demande de capitaux.

Le taux d’intérêt se construit donc spontanément sur le marché des capitaux par le simple jeu de l’offre et de la demande, et les variations de ce taux reflètent les évolutions de ce marché.

Depuis la crise de 2008, la BCE s’est lancée dans une politique volontariste de création de monnaie, en principe pour relancer la croissance. Elle dispose pour cela de deux outils:

– le premier est l’émission de monnaie par le rachat massif d’obligations d’État (politique dite de QE =Quantitative Easing)

– le second est la politique des taux d’intérêt maintenus artificiellement bas, ce qui aboutit à créer de la monnaie par un autre moyen, dont voici un exemple.

Considérons un investissement ayant mis en œuvre un capital C, et générant un revenu annuel R.

Son taux de rentabilité est r, tel que r.C =R

Supposons que le taux d’intérêt décrété par la banque centrale soit i très inférieur à r.

Pour générer le même revenu annuel R, il faudra mobiliser une masse monétaire M telle que i.M =R

donc i.M =r.C et M/C =r/i

r est nettement supérieur à i, et, de même, M sera nettement supérieur à C et dans la même proportion.

Si l’entrepreneur avisé met son capital sur le marché (la bourse) sous forme de titres, ceux-ci prendront la valeur M très supérieure à l’investissement initial C. La baisse du taux d’intérêt aboutit à une création de richesse en faveur des détenteurs d’actifs.

O

r la BCE pratique des taux d’intérêt voisins de zéro, complètement irréalistes sur un marché normal et non biaisé. Les valeurs des actifs sont donc très surévaluées par rapport à leur utilité économique réelle et nourrissent des bulles spéculatives.

Lorsque les taux d’intérêt amorceront leur remontée, le phénomène inverse se produira.

Avec un taux d’intérêt plus élevé, il faudra moins de capital pour générer le même revenu, et la valeur du capital diminuera.

Les montagnes de liquidités qui se sont créées par l’effet cumulé du Quantitative Easing et des taux d’intérêt très bas vont éclater comme des baudruches, entraînant leur cortège de faillites, de chômage, de malheurs.

Nul ne sait ce que serait le taux d’intérêt dans une économie non biaisée reposant sur l’ordre spontané résultant des interactions des divers agents économiques.

Privée de ce repère, la BCE agit en aveugle et peut entraîner des catastrophes.

Malgré la récession due au coronavirus, les bourses affichent des performances proches de leurs records.

Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark – et ailleurs. Préparons-nous au pire! Nous devons nous attendre à une crise financière bien plus grave que celle de 2008.