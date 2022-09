Pourquoi j’ai écrit « Après la démocratie ? »

Il a existé pendant huit années dans les grands médias français une euphorie pro-Obama, et Barack Obama a été paré de toutes les qualités imaginables.

Les dégâts considérables infligés par Barack Obama aux États-Unis et au monde ont été ignorés. J’ai consacré plusieurs livres à expliquer qui était Barack Obama, d’où il venait, ce qu’étaient ses buts, et ce qu’a été la réalité de ses actes.

J’ai été, dans le contexte français, le seul à le faire.

Sont venues ensuite les années Trump et, immédiatement, le dérangement mental anti-Trump qui s’est emparé de la gauche américaine a inondé la France : pendant quatre ans, Donald ­Trump a été insulté, diffamé, traîné dans la boue. Les pires mensonges proférés contre lui ont été repris pour argent comptant, les manœuvres les plus illégales menées contre lui aux fins de le faire tomber ont été décrites comme légitimes.

Tout ce qu’il a accompli, et qui a bénéficié au monde entier, a été occulté. J’ai consacré plusieurs livres à dire qui est Donald ­Trump, à expliquer son action et à exposer les résultats, féconds, de son action.

J’ai été, dans le contexte français, le seul à le faire.

Est venue à partir de janvier 2021 la présidence Biden, et une euphorie pro-Biden s’est emparée des grands médias français dès que Joe Biden a été installé à la Maison Blanche. Cette euphorie est retombée lors de la débâcle américaine en Afghanistan. Elle est revenue très vite, et elle dure jusqu’à ce jour. Et, tout comme l’euphorie pro-Obama ignorait les dégâts provoqués par Barack Obama, l’euphorie pro-Biden ignore les dégâts provoqués par l’administration Biden. Mais cette fois, c’est beaucoup plus grave, et il importe de le dire. C’est ce que je fais dans un livre que je viens de publier.

J’ai appelé le livre « Après la démocratie ? » car ce qui est en jeu est la survie même du fonctionnement démocratique et des règles de droit en vigueur au sein de la république américaine. Et aussi parce que, vu le poids des États-Unis sur la planète aujourd’hui, ce qui est en jeu est aussi la survie de la démocratie et des règles de droit sur la planète entière.

La fin de la guerre froide, affrontement entre le monde totalitaire communiste et le monde capitaliste démocratique, n’a pas conduit à la fin de l’histoire et à l’hégémonie de la démocratie libérale imaginées par Francis Fukuyama, mais à une guerre moins visible, mais tout aussi opiniâtre. Les totalitaires ont, pour l’essentiel d’entre eux, cessé de se dire communistes, mais continué à mener un travail de sape destiné à subvertir les sociétés capitalistes démocratiques. En face d’eux, parce que le travail de sape était moins visible, les défenseurs du capitalisme démocratique ont été moins efficaces. L’Europe occidentale a largement succombé au travail de sape. Pour que les tenants du travail de sape triomphent à l’échelle planétaire, il fallait que les États-Unis succombent à leur tour. Une action a été menée à cette fin par la gauche américaine. L’arrivée au pouvoir de Barack Obama a permis à celle-ci de détraquer la démocratie et le droit au sein des États-Unis, et de placer des gens à son service dans toutes les institutions du pays. La victoire de Donald Trump en 2016 a été le résultat d’une résistance du peuple américain. Ce que j’ai appelé le coup d’État rampant mené contre Donald ­Trump, pendant quatre ans, a été destiné à briser la résistance. L’installation au pouvoir de l’administration Biden par la fraude (car, oui, il y a eu une fraude massive) a eu pour but de pousser jusqu’au bout ce qui avait été enclenché sous Obama.

Porter un regard froid sur la façon dont l’administration Biden a été installée au pouvoir et sur tout ce qu’elle fait depuis janvier 2021 permet de voir ce que sont ses buts et qu’elle avance vers ces buts. La démocratie américaine et le droit aux États-Unis sont en danger, à un degré sans précédent dans l’histoire. Ils sont aussi en danger à l’échelle planétaire, à un degré sans précédent depuis trente ans.

Ceux qui veulent comprendre et rester lucide pourront lire « Après la démocratie ? » et y trouver des armes intellectuelles et des moyens d’y voir plus clair dans un monde très complexe.