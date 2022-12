Qui a peur d’Elon Musk ?

Qui est Elon Musk ? On le sait. C’est un homme arrivé au Canada depuis l’Afrique du Sud où il est né, pour étudier.

C’est un homme qui n’est pas resté très longtemps étudiant au Canada et qui est vite passé aux États-Unis où il a créé une entreprise de logiciels, l’a revendu à une grande entreprise, Compaq.

Il a créé une autre entreprise, une banque en ligne cette fois, en a fait Paypal, qu’il a revendu une fois encore à une grande entreprise, eBay.

C’est un homme qui, avec l’argent gagné par ces opérations, et devenu milliardaire à trente ans, a créé d’autres entreprises encore : Space X, fabricant de véhicules spatiaux, Tesla, fabricant de voitures électriques, Neuralink, concepteur d’interfaces neuronales, Starlink, fournisseur d’internet par satellite.

C’est un homme qui, à cinquante ans, était devenu l’homme le plus riche du monde.

C’est ce qu’on appelle aux États-Unis un self-made-man, un homme qui s’est fait tout seul.

C’est un inventeur et un visionnaire.

C’est un homme qui suscite l’admiration de ceux qui ont l’amour de la réussite, l’irritation et les fantasmes négatifs de ceux qui sont imprégnés de ressentiment : les gens de gauche en général.

C’est un homme qui ne s’est pas mêlé de politique jusqu’à une date assez récente : s’il s’était dit de gauche et, s’il avait fait des déclarations relevant de ce qui s’appelle le discours woke (ce qui s’appelait autrefois le politiquement correct), nul ne lui aurait fait de reproches.

Mais voilà ! Il s’est déclaré défenseur du capitalisme et de la liberté d’entreprendre, adepte du rêve américain, ennemi de l’étatisme et du socialisme, et, dès lors, ses ennuis ont commencé.

Il a osé critiquer les démocrates et l’administration Biden, et cela n’a rien arrangé.

Il a fait déménager son entreprise de la Californie, État régi par la gauche depuis des décennies, vers le Texas, État conservateur depuis toujours, et cela s’est aggravé.

Et puis, se déclarant ennemi de la censure, Elon Musk a décidé de racheter Twitter, pour y rétablir la liberté de parole, et là, il est devenu très inquiétant pour tous les soi-disant bien-pensants.

Imaginez ! Rétablir la liberté de parole sur Twitter !

Elon Musk a rétabli les comptes qui avaient été bloqués par les anciens propriétaires de Twitter, et, en particulier, celui de Donald Trump.

Un sentiment d’horreur s’est emparé de tous les soi-disant bien-pensants.

Donald Trump ! Le diable en somme !

Elon Musk s’est séparé de l’essentiel de ceux qui travaillaient pour Twitter aux fins d’y veiller à ce qu’aucune parole blessante pour la gauche ne soit tenue, et que certains sujets ne soient pas abordés : l’origine du Covid-19, l’efficacité des vaccins contre le Covid-19, les fraudes électorales aux États-Unis, le contenu de l’ordinateur d’Hunter Biden.

Le sentiment d’horreur chez les soi-disant bien-pensants s’est intensifié et s’est teinté de colère. Les soi-disant bien-pensants ont décidé de quitter Twitter et de lancer des campagnes de boycott à l’encontre du site.

Des émissions de télévision ont vu le jour où des penseurs profonds se sont demandé si Elon Musk était un psychopathe, et s’il allait détruire le monde.

Le fait qu’il ait aidé l’Ukraine à résister au dictateur Poutine, et qu’il ait déclaré être prêt à faire la même chose pour Taïwan, a aggravé son cas : défendre un pays agressé, et se déclarer prêt à aider un autre pays menacé d’agression ? Faut-il être monstrueux !

Apple a envisagé de retirer Twitter de la liste des applications disponibles pour ses téléphones et a fini par renoncer lorsqu’Elon Musk a parlé de créer une entreprise de fabrication de téléphones.

L’Union européenne menace maintenant Elon Musk d’interdire l’usage de Twitter sur tout le continent européen, parce que la liberté de parole est censée être dangereuse, et permettre de véhiculer des fausses informations – car, bien sûr, aucune information fausse, pour l’heure, ne circule en Europe !

Dois-je dire que ce genre de déclaration sur la liberté de parole montre chez ceux qui les font un esprit totalitaire ?

On pourrait penser qu’ils veulent créer un ministère européen de la vérité.

Dois-je dire que j’ai le sentiment de vivre dans un monde occidental où, présentement, des ennemis de la liberté voudraient régner en maîtres absolus ? Triste période.