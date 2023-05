Il serait temps de s’intéresser à la réglementation routière, qui est d’une ineptie et d’un illogisme hors normes.

Je pense en particulier aux ralentisseurs qui ralentissent les véhicules mais pas l’absurdité la plus totale.

Nous sommes voisins de l’Allemagne et du Luxembourg. Chez eux, pas de ralentisseurs de ce genre : des contrôles existent et sont sanctionnés d’une amende de 20 euros (là non plus, ne comparons pas !).

Il est bizarre que, dans les cités affublées de véhicules bruyants, créant de la pollution et des nuisances sonores, il n’y ait pas de ralentisseurs.

La plupart de ces « ouvrages » génèrent de la pollution par les freinages et accélérations continuels.

S’il faut donner du travail à des entreprises, que cela soit pour réparer les trous et dégradations sur les routes : il y a assez à faire !