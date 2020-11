Ras-le-bol des experts auto-proclamés!

La France est sclérosée par deux plaies qui l’empêchent d’être elle-même, c’est-à-dire une puissance européenne au niveau de (voire supérieure à) l’Allemagne. En voici les raisons:

– La procrastination: c’est la «capacité» à remettre à plus tard ce que l’on devrait faire immédiatement. En politique, cela fait plus de vingt ans que chaque Président au pouvoir remet au prochain élu le soin de prendre les mesures indispensables, c’est-à-dire une réduction drastique de nos dépenses publiques et une réforme des retraites toujours reportée.

– La seconde plaie s’appelle «l’ultracrépidarianisme». Ce terme «barbare» désigne l’art de parler avec assurance de ce que l’on ne connaît pas.

Cela pourrait ne pas être catastrophique si ce n’était pas tant médiatisé et rabâché jusqu’à ce qu’une fausse information devienne «une vérité».

C’est une technique, qui vise à imposer des idées» et donc des remèdes contre-productifs.

Nous en avons la démonstration tous les jours sur les chaînes d’information, avec le traitement de l’information sur le Covid-19 qui, principalement en France, avec l’aide de nos gouvernants, nous «balade».

Ainsi, dans un premier temps, les masques nous ont été présentés comme «inefficaces», puis comme «dangereux» et, en fin de compte, comme par magie, «indispensables»!

Combien de professionnels (ou non) ont été présentés comme «ex­perts», tous avec leurs «cer­titudes» plus ou moins contradictoires, depuis février?

En y ajoutant, dans la même absurdité, une gestion des tests calamiteuse, il ne faut pas s’étonner que la France fasse partie des plus mauvais élèves d’Europe – et des très mauvais, si nous nous comparons à l’Allemagne qui, avec une population de 27% supérieure, compte quatre fois moins de contaminations et de décès.

Autre domaine, aussi tragique: les «experts autoproclamés» nous assènent à longueur d’années des contre-vérités sur le libéralisme (bien dénoncées par le philosophe et économiste Mathieu Bock-Coté qui parle de «l’inversion du sens des mots»).

Il est consternant de constater que, selon leur définition du libéralisme économique, nos économistes actuels en font l’horreur absolue avec Thomas Piketty ou l’avenir de notre pays avec Jean-Marc Daniel!

Une majorité des Français (y compris parmi les Français dits «de droite»), biberonnés au gauchisme depuis leur tendre enfance et gavé d’égalitarisme, choisissent malheureusement Piketty contre Daniel.

La prolifération «d’experts autoproclamés», se contredisant trop souvent l’un l’autre sur tous les sujets d’actualité, laisse le citoyen perplexe.

Pour moi, le seul expert qui connaît la vérité et donc a le droit, voire le devoir, de la défendre, est celui qui est dans le concret, au contact de son domaine.

Je le ferai dans mon domaine qui est la création, la gestion et le développement d’une PME pour laquelle je me suis engagé toute ma vie: Je sais de quoi je parle car je l’ai vécu durant 40 ans, j’en connais tous les dysfonctionnements, toutes les dérives, toutes les irresponsabilités d’une administration hors sol qui n’est pas plus compétente dans la gestion d’entreprise qu’elle ne l’a été dans la gestion désastreuse du Covid-19!

Vous comprendrez donc que je partage plus l’expertise de J.-M. Daniel que celle de Piketty.