Ukraine : la propagande face à la raison

L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe a été l’occasion d’un déluge de propagande de part et d’autre et il me semble que la principale chose que nous puissions faire est de passer cette propagande au tamis de la raison.

La première chose qui s’impose, c’est que Vladimir Poutine et Joe Biden avaient intérêt à détourner les regards de leurs peuples de la médiocre situation intérieure de leurs pays respectifs.

Pour ce que l’on appelait jadis la « grande politique », c’est sans conteste la plus grande faiblesse de la démocratie que de pousser des dirigeants à faire la guerre pour « distraire » leurs peuples.

Pour cette guerre précisément, il est évident que la responsabilité première en incombe à Vladimir Poutine.

Comme bon nombre de politiciens russes de sa génération, a fortiori anciens officiers du KGB, il garde la nostalgie de l’empire soviétique.

Contrairement à lui, je pense que que la chute de l’URSS, loin d’être la plus grande catastrophe du XXe siècle, en fut la meilleure nouvelle !). Mais on peut le comprendre. D’autant que les frontières actuelles de l’Ukraine sont très largement artificielles (elles ont été redessinées par Khrouchtchev, l’un des bourreaux de l’Ukraine sous Staline, à la veille de la « déstalinisation », à une époque où l’ensemble gisait de toute façon sous la botte soviétique).

Il n’empêche que tout le droit international vole en éclats si l’on admet que les grandes puissances ne sont pas liées par l’intangibilité des frontières.

De ce point de vue, la justification de l’invasion par la volonté de « dénazifier » l’Ukraine crée un dangereux précédent. Qu’il y ait d’inquiétants personnages parmi les nationalistes ukrainiens me semble difficilement contestable. Mais intervenir militairement pour changer l’équilibre politique intérieur d’un pays voisin est tout à fait contraire au droit international le plus basique.

Par ailleurs, il est assez choquant d’entendre Vladimir Poutine prétendre que l’Ukraine est une pure création de la Russie bolchevique. C’est faire bien vite litière des siècles de domination polono-lituanaise. Et c’est, par conséquent, un message passablement inquiétant pour les pays baltes et la Pologne !

Mais il faut avouer aussi que les Occidentaux et l’Ukraine portent une lourde responsabilité dans ce chaos.

L’Ukraine d’abord, en ayant refusé d’appliquer les accords de Minsk et en bombardant régulièrement depuis 7 ans le Donbass russophone.

Les Occidentaux ensuite. D’a­bord en soufflant le chaud et le froid sur l’adhésion des États voisins de la Russie à l’OTAN. Mais aussi, plus profondément, en ayant piétiné eux-mêmes en Serbie les principes qu’ils défendent désormais en Ukraine. Ce que nous reprochons à juste titre à la Russie, l’OTAN l’avait déjà fait au Kosovo et Vladimir Poutine a beau jeu de nous le rappeler.

Mais je suis surtout éberlué par l’attitude des politiciens français. Tantôt ils nous somment de quitter l’OTAN, tantôt ils nous somment d’intervenir militairement en Ukraine.

La réalité, c’est que nous avons choisi – par lâcheté et par démagogie – de devenir des nains militaires et donc des nains géopolitiques.

Je ne vois personnellement qu’une leçon à tirer de ce spectaculaire gâchis : il est urgent de nous doter d’un régime politique capable d’envisager le long terme et, en particulier, de nous redonner les moyens d’être une puissance indépendante. Tant que nous serons incapables de nous défendre seuls, il sera parfaitement vain à la fois de multiplier les rodomontades sur la sortie de l’OTAN et de tancer Poutine, comme le fit grotesquement Jupiter voici peu !