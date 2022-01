Un tabou et des totems

Éric Zemmour, quoi qu’il arrive, devra être crédité (et remercié) d’avoir ébranlé un tabou, celui de la politique migratoire de la France, jusqu’à maintenant intouchable.

La France était l’un des rares pays au monde où cette question échappait au débat public. Or, pour l’avenir d’un pays, existe-t-il sujet plus déterminant que celui de la nature et de la qualité de sa population ?

Question voisine : la formation de ses élites. Véritable totem du débat politique.

Cette formation, en France, est très particulière. Chaque année, chez nous, un millier de jeunes gens et jeunes filles sortent diplômés de nos meilleures écoles : Polytechnique, ENA, HEC, Normale Supérieure de Paris.

Au cours des 40 années suivantes ils ont l’assurance d’occuper les meilleurs postes à haute responsabilité, et d’y être nommés contre toute concurrence, indépendamment (ou presque…) de leur parcours postérieur à leurs diplômes.

En France, nous pratiquons la méritocratie sur la base principale du diplôme.

Partout ailleurs, on pratique une autre méritocratie, sur la base des réussites professionnelles.

Chaque année, les élèves de notre fleuron, l’École Polytechnique, ont droit à une douche froide : la publication du classement dit « de Shanghai ».

L’X se traîne régulièrement quelque part entre la 300e et la 400e place ! Quand l’école polytechnique de Zurich, qui forme chaque année six fois plus de futurs dirigeants, arrive dans le peloton des vingt premières.

Bref, en France, nous formons trop peu de futurs dirigeants, avec des programmes insuffisamment basés sur des recherches personnelles…

Les controverses sur « la question sociale » n’en finissent pas. Pourtant, pour l’avenir de la France, laquelle de ces deux questions est la plus importante ?

Autre sujet déterminant pour la réussite d’un pays : l’organisation des pouvoirs publics, centralisée ou décentralisée ? Autre totem.

Tous les pays qui nous entourent ont opté pour une organisation décentralisée.

La Suisse, le plus prospère de nos voisins, a opté pour la plus large des décentralisations. La citoyenneté y est d’abord communale, puis cantonale, avant d’être helvétique. C’est une confédération (de cantons)…

Du coup, des questions aussi importantes que « le droit de cité » ; la fiscalité ; le cadre réglementaire de l’enseignement, à tous les niveaux ; le droit social ; etc. se débattent au niveau des cantons.

On peut imaginer l’apaisement qui résulterait pour nous d’une telle transposition.

Démocratie directe

La France est depuis longtemps un pays centralisé.

Avec Emmanuel Macron, dit Jupiter, on est passé à la super-centralisation.

Les jacobins seront toujours de gauche. En avril prochain, qui proposera qu’on en revienne, enfin, au gouvernement des girondins ?

Sujet connexe : l’exercice de la souveraineté populaire.

La constitution dit (alinéa 1 de l’article 3) : « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants, et par la voie du référendum. » Très bien ! Encore faudrait-il que lesdits représentants ne puissent jamais prendre des décisions que le peuple souverain refuse ou refuserait !

Or, c’est trop souvent le cas – et à tous les niveaux (commune, département, région, État).

On a tous en tête le « coup » du traité européen, refusé par référendum, et approuvé, par la voie parlementaire, sous la forme dite du « traité de Lisbonne ». Beaucoup d’autres exemples, à d’autres niveaux, viennent également à l’esprit.

Il faut donc, dans une démocratie digne de ce nom, donner la possibilité au peuple, de déclencher des consultations, non seulement sur des sujets non abordés par nos représentants, mais aussi sur des décisions prises par eux, dont on peut se demander si elles correspondent au souhait d’une majorité d’électeurs.

La Suisse appelle cela le « référendum abrogatif ». N’est-ce pas démocratique ?

La classe politique française nous tient pour une peuplade politiquement primitive, acceptant un tabou, adorant ses totems. Il faudrait lui démontrer le contraire !