Une déculturation méthodique

Parmi les sujets les plus préoccupants pour l’avenir de la France figure le déclin rapide de l’instruction.

La France fut longtemps la «mère des arts, des armes et des lois». Aujourd’hui, sa législation est un chef-d’œuvre d’obscurité et d’incohérence ; son armée est exsangue, considérée par les «responsables» politiques comme une simple «variable d’ajustement budgétaire». Quant à ses arts, la brillante cérémonie des Césars, voici quelques jours, en dit long sur leur effondrement.

Cet effondrement général trou­ve largement sa source dans l’effondrement de ce que l’on appelle par antiphrase «l’Éducation nationale» – qui est très largement aux mains de l’anti-France (et entretient les jeunes générations issues de l’immigration dans la haine de notre patrie), qui n’a jamais éduqué (c’est, en principe, la mission des parents), mais qui n’instruit plus non plus.

Voici quelques mois, une enquête (du ministère lui-même) pointait du doigt l’effrayante chute de niveau des élèves en mathématiques.

Aujourd’hui, selon les chiffres officiels, 54,4% des élèves de CM2 ont des «acquis fragiles ou insuffisants» dans cette discipline.

Selon le député ex-LREM Cédric Villani, lui-même mathématicien, certains élèves n’ont que 60 heures de mathématiques en primaire. Voici 30 ans, c’était 400 heures!

Il est vrai que l’on ne peut pas à la fois apprendre les mathématiques et passer des dizaines d’heures à pourfendre les «discriminations», à «lutter pour la planète» ou à promouvoir une éducation sexuelle qui s’apparente parfois à de la pornographie!

Mais les mathématiques ne sont plus seules en cause dans cet effondrement.

Nous venons d’apprendre que certains musées parisiens (le Louvre et le musée Carnavalet sont les plus fréquemment cités par les médias) avaient décidé de renoncer – au moins partiellement – à l’usage des chiffres romains, que beaucoup de visiteurs ne comprennent plus.

C’est anecdotique, peut-être. Mais c’est surtout révélateur: on n’enseigne plus la culture classique (ou telle difficulté mathématique) pour éviter tout «élitisme». Puis, quand plus personne n’est en mesure de comprendre ce qu’un élève de certificat d’études maîtrisait sans problème voici 50 ans, on efface purement et simplement le point litigieux du domaine public.

C’est ainsi que de plus en plus de Français deviennent étrangers à leur propre culture.

Croit-on que ce soit ainsi que nous parviendrons à intégrer les foules d’immigrés ou veut-on délibérément encourager le « séparatisme » ?