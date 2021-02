Une gauche consternante

Le niveau de la réflexion économique parmi ceux qui prétendent nous gouverner est catastrophiquement bas. Ce n’est pas une découverte, mais ce n’est pas rassurant pour autant!

François Bayrou, président du Modem et Haut-commissaire au Plan (que l’on peut certes juger un peu trop politicien madré), a récemment déclaré dans les médias: «4 000 euros par mois, c’est classe moyenne. Si vous me dites, “est-ce qu’à 4 000 euros on est riche?”, ma réponse est non.»

Il répondait ainsi aux fameuses déclarations de François Hollande qui avait affirmé qu’un revenu net de 4000€ caractérisait un «riche».

Aussitôt, toute la gauche bien-pensante de tomber à bras raccourcis sur l’infortuné Béarnais.

Le député LFI Bastien Lachaud déclara: «Que Bayrou aille vivre avec moins de 885 euros par mois comme 44% des habitants d’Aubervilliers!»

Olivier Faure, le Premier secrétaire du PS (vous savez? celui qui dénonce les plans sociaux des sociétés productives et en fait de son côté pour le PS qui ne produit rien, sinon des impôts!) renchérit: «Comment comprendre les gilets jaunes, le mouvement sur les retraites, les revendications des soignants, etc., quand on pense que les Français gagnent en moyenne 4,000 € par mois.»

Mais ce n’est pas du tout ce qu’a dit François Bayrou. 4 000 euros de revenu nets, ce n’est effectivement pas le revenu net moyen des Français (qui se situe autour de 2 300 euros). Mais c’est bel et bien un revenu de classe moyenne supérieure.

Or, c’est bien là ce que les socialistes n’arrivent pas à comprendre: en attaquant la classe moyenne supérieure, on appauvrit tout le monde, car c’est cette catégorie qui peut investir pour les emplois des autres.

Vouloir niveler tout le monde à 1 500 ou à 2000 euros nets par mois comme le réclame la gauche (qui veut à la fois une revalorisation du Smic et une taxation punitive des «riches»), c’est condamner à mort toutes les PME françaises, faute d’investisseurs.

Rappelons au passage qu’un parlementaire gagne beaucoup plus de 4 000 euros nets par mois et que les propos de François Hollande, Bastien Lachaud ou Olivier Faure sont donc particulièrement choquants.

Mais ils témoignent surtout d’une stupéfiante méconnaissance de l’économie et même des rudiments de la sociologie (ne pas faire la différence entre «classe moyenne» et «revenu moyen» est assez consternant).

Décidément, il est urgent de sortir du socialisme!