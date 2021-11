Zemmour, la caste jacassante et les Français

La LICRA a fait faire une étude sur le « zemmourisme » par l’Ifop et cela donne un dossier passionnant – non seulement sur la campagne d’Éric Zemmour, mais surtout sur les convictions politiques des Français.

C’est surtout cet aspect « idéologique » qui m’intéresse ici – d’autant que l’échantillon de ce sondage est particulièrement important (4 500 personnes).

La première chose qui saute aux yeux dans cette étude, c’est qu’elle mélange bien des éléments distincts.

Les questions portent tantôt sur des lois, tantôt sur des citations, tantôt sur des situations.

Ainsi peut-on lire qu’Éric Zemmour est très peu suivi par les Français sur les lois mémorielles car 88 % des réponses seraient favorables à la loi Pleven.

Mais l’immense majorité des Français n’ont qu’une idée assez vague de ladite loi Pleven. Heureusement que la plupart des Français sont hostiles à la haine à caractère raciste. Mais, si on précisait en préambule que la loi Pleven est l’une des principales causes de la censure politico-médiatico-judiciaire, qu’elle empêche de savoir quelle est la part d’enfants d’étrangers dans la délinquance, et que, bien souvent, elle conduit à la préférence étrangère (pour éviter le risque d’une condamnation arbitraire), il n’est pas certain que le résultat serait le même !

Je trouve également étrange d’interroger les Français sur la citation du général De Gaulle à propos du peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine en laissant croire qu’il s’agit d’une idée d’Éric Zemmour.

Mais je trouve surtout très bizarres les conclusions que l’on trouve un peu partout dans l’étude, du type 45 % des électeurs « très à droite » sont d’accord avec l’idée que le régime de Vichy a protégé les juifs français et donné les juifs étrangers pendant l’occupation.

D’abord, cette déclaration est vraie ou fausse, mais certainement pas objet de vote. Mais, surtout, si on regarde le détail des réponses, on constate que 42 % des électeurs « très à gauche » pensent également que cette déclaration est juste. Et qu’il y a davantage d’électeurs d’Emmanuel Macron que d’électeurs de François Fillon à partager le même avis (28 % contre 26 %).

C’est symptomatique de la façon dont la caste jacassante décrit la réalité : il s’agit rarement de mensonges avérés, mais ce que l’on monte en épingle est si partiel que l’on frise le mensonge par omission.

Cependant, cette étude demeure riche d’enseignements. En particulier sur l’attitude des Français à l’égard du « grand remplacement ».

On constate ainsi que 56 % des Français considèrent qu’ils sont devenus des étrangers dans leur propre pays.

50 % considèrent même « qu’un peuple en remplace un autre » (ce qui est exactement la définition du « grand remplacement »). Et cela ne concerne pas seulement les sympathisants RN (78 %) ou LR (69 %), mais aussi 39 % des sympathisants LFI ou 41 % des sympathisants LREM.

Il est par ailleurs cocasse de voir la LICRA triompher en disant que les idées d’Éric Zemmour sur la peine de mort sont très minoritaires. D’abord, elles réunissent 44 % des Français, ce qui n’est pas vraiment négligeable, mais surtout, elles sont majoritaires à droite (52 % des sympathisants de Xavier Bertrand sont favorables au rétablissement de la peine de mort !).

En un mot, ce qui me frappe, à la lecture de cette étude, c’est bien davantage le décalage entre la caste jacassante et les Français que le fait que les idées d’Éric Zemmour soient « minoritaires » dans la population ! De toute évidence, le succès du journaliste tient, au contraire, à ce qu’il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.