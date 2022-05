« Foutriquet », acte II

Les bien-pensants autoproclamés, ânonnant les rengaines de la gauche sectaire et d’un progressisme échevelé, ont réussi leurs manœuvres de diversion et de manipulation des foules pour l’élection présidentielle de 2022 qui vient de s’achever.

Engoncés dans leurs fantasmes et mensonges sur l’extrême droite, ils ont agoni d’injures le parti Reconquête, le Rassemblement National et leurs électeurs, dans le cadre de leur grotesque chasse au « dahu fasciste ».

En torpillant la candidature de Marine le Pen au second tour, ils ont favorisé la reconduction d’Emmanuel Macron comme chef de l’État.

Et nous revoilà soumis au pouvoir d’un cynique petit despote peu éclairé, dont l’arrogance n’a d’égale que l’incapacité à déterminer et mettre en œuvre de façon cohérente les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes patents dont souffre la France.

Avec le si bien qualifié de « Foutriquet » par l’écrivain Michel Onfray dans un récent essai, nous voilà repartis pour la continuation d’une politique cahotante et irresponsable marquée par :

– un alignement irréfléchi et servile sur les dangereuses menées états-uniennes à visée hégémonique ;

– la poursuite de l’invasion migratoire extra-européenne avec soumission à la montée concomitante des exigences et revendications islamiques ;

– le piétinement de l’histoire et de l’identité françaises avec force génuflexions et déclarations de repentance envers les « autres », victimisés et idéalisés sans vergogne ;

– des attaques récurrentes contre la famille naturelle et l’enfant à naître avec mise en avant en parallèle de la « déconstruction de genre » ;

– la promotion des lubies et aberrations de l’écologie dogmatique et punitive des « khmers verts » ;

– un accroissement de la gabegie financière et de la dette publique nationale ;

– un aveuglement persistant face à un ensauvagement et une insécurité galopante ;

– etc.

Sauf donc à ce que surgisse une Assemblée Nationale qui ne lui serait ni favorable ni gauchisante pour refréner et contrecarrer ses actions erratiques, nous serons à la merci des foucades et des volte-face subséquentes d’un Président incohérent qui pourraient conduire à un abaissement et à un déclassement toujours plus importants de notre pays.

Souhaitons dans l’immédiat que les citoyens conscients des véritables enjeux continuent à s’engager sans faiblir pour préserver l’essentiel des valeurs fondatrices et des intérêts de la France.

Ceci pour qu’à terme, la résistance et le travail de chacun conduisent à l’émergence de dirigeants clairvoyants, compétents et courageux, soucieux de l’intérêt général et déterminés à agir pour contrer et battre les forces de destruction qui sont à l’œuvre, afin d’assurer la souveraineté de notre Nation et la pérennité de sa civilisation.