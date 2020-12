Un bilan globalement négatif!

Valéry Giscard d’Estaing n’est plus. Paix à son âme. Mais je ne peux, hélas, pas m’associer au chœur des éloges qui l’ont salué. Car son septennat fut assurément une étape décisive dans le déclin français – qui n’est pas, à proprement parler, un suicide, comme l’a dit Éric Zemmour, mais un assassinat de la nation par ses dirigeants.

Il est impossible de parler de tout. Je ne retiendrai donc que deux éléments: la soumission intellectuelle à la gauche et l’ignorance des réalités démographiques.

Soumission intellectuelle à la gauche d’abord. Le sémillant président incarna politiquement la quintessence de l’orléanisme, c’est-à-dire l’apparence de la droite masquant une idéologie révolutionnaire.

La meilleure illustration de ce que je veux dire tient naturellement dans son monstrueux éloge de Mao, le plus grand criminel de toute l’histoire humaine (ce qui n’est pas peu dire!), saluant un «phare de la pensée mondiale» à sa mort en 1976.

Mais toute la politique de Giscard a été marquée par cette fascination pour le «changement». Comme Emmanuel Macron, qui se réclame de lui, le chantre du centrisme fut aussi l’un des politiques les plus dangereux qui soient: doué d’une remarquable énergie et donc capable de «faire bouger les choses», mais se moquant éperdument du but poursuivi.

Il était dès lors logique que ce «bougisme» fasse le lit du socialo-communisme.

Le B A-BA d’une réforme utile et réussie est évidemment de savoir selon quel principe et vers quel but la mener. Ce B A-BA était étranger à Giscard.

Sur le plan démographique, Valéry Giscard d’Estaing est, avec son compère ennemi récemment disparu Jacques Chirac, l’un des principaux responsables de ce que Bernard Antony a appelé le «génocide français».

Ce génocide comporte (au moins) trois composantes. La première est culturelle : on apprend aux petits Français (et, plus encore, aux petits immigrés) à détester la France, dans les médias comme à l’école.

La deuxième composante tient à l’effondrement de la natalité française – dans laquelle les réformes giscardiennes, facilitant le divorce et l’union libre d’une part, et légalisant l’avortement d’autre part, jouent un rôle décisif.

Enfin, la troisième composante tient au «génocide de substitution»: la population française diminue dramatiquement, mais la population habitant le territoire français augmente du fait de l’immigration, et notamment du regroupement familial, imposé par le duo Giscard-Chirac.

Que Valéry Giscard d’Estaing ait eu du talent et une énergie politique prodigieuse est indiscutable. Mais ce talent et cette énergie n’ont, hélas, pas été mis au service de la France!