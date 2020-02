À propos de l’affaire Mila

L’affaire Mila a été l’occasion d’un étalage assez confondant de lâcheté, d’ignorance et de bêtise de la part de la nomenklatura.

La jeune fille a certes fait preuve d’une grande vulgarité et d’une réelle virulence au sujet de l’islam. Mais la vulgarité n’est pas pénalement condamnable, sinon nombre de nos émissions de télévision seraient interdites. Et la virulence à propos des religions n’est pas une nouveauté. Les catholiques en savent quelque chose, sans pour autant sortir les kalachnikovs.

L’adolescente n’imaginait évidemment pas être la cible d’un pareil déchaînement, à tel point que l’Éducation nationale a dû la déscolariser ! C’est dire à quel stade d’impuissance est arrivé notre État obèse. C’est aussi révélateur de l’état de notre société après une cinquantaine d’années d’incurie en matière d’intégration.

Mais le plus invraisemblable fut la réaction des « autorités ». Celle de la Justice fut plus que surprenante. Si une enquête a bien été ouverte par le Parquet à l’encontre des auteurs des menaces « gravement attentatoires à l’intégrité » de l’adolescente, il en a également ouvert une à l’encontre de Mila pour incitation à la haine raciale, heureusement classée sans suite ! C’est proprement invraisemblable. D’abord parce que l’islam n’est pas une race. Assimiler la critique de l’islam à une incitation à la haine raciale est une absurdité. On nage en pleine confusion intellectuelle, pour ne pas dire en pleine stupidité, sans doute inspirée par la crainte. Ou plutôt par la trouille.

Ensuite, comme les propos incriminés ne visaient personne en particulier, mais manifestaient seulement une opinion, rappelons qu’il n’existe pas de délit d’opinion en France. Certes, les tenants du politiquement correct ne cessent de réclamer la pénalisation de certaines opinions, comme avec la loi sur l’entrave à l’avortement ou les lois mémorielles. L’urgence est justement de mettre fin à cette dérive liberticide.

Quant à la ministre Belloubet, elle a déclaré que « l’insulte à la religion était une atteinte à la liberté de conscience ». L’insulte à la religion est une forme de grossièreté dont « Charlie Hebdo » s’est fait une spécialité, principalement contre le catholicisme, mais ce n’est pas une atteinte à la liberté de conscience. Cela relève plutôt d’une vulgaire et puérile volonté de choquer. Mais enfin chacun est libre de penser ce qu’il veut de l’islam ou de toute autre religion.

Cette « affaire » a démontré à quel point le système politique que nous subissons est tombé dans le piège de « l’islamophobie », manipulation orchestrée notamment par les Frères musulmans et qui vise à interdire toute critique de l’islam et à tétaniser les responsables politiques ou médiatiques. On ne voit pas au nom de quoi il serait obligatoire d’aimer l’islam. En outre, le craindre n’est pas vraiment injustifié. Depuis 2012, la France a dû déplorer 264 morts assassinés au nom de l’islam.

Si la France était si « islamophobe », il serait incompréhensible que de nombreux musulmans veuillent s’y établir.

Mais la rhétorique de « l’islamophobie » a un autre objet que celui de paralyser une nomenklatura politique. Elle s’adresse aussi aux musulmans installés en Occident. En les victimisant, il s’agit d’éviter qu’ils s’intègrent aux sociétés « d’infidèles » qui les accueillent.

Le pire est que tous les responsables politiques sont parfaitement au courant de la situation et se refusent à en traiter l’origine : une immigration incontrôlée et absurde.

Pour conclure, le fait qu’une adolescente réagisse, certes de façon brutale et vulgaire, à un harcèlement tout aussi vulgaire de jeunes musulmans, et que cela produise d’une part une telle explosion de violence (justifiée par le délégué général du CFCM Abdallah Zekri) et d’autre part une telle déroute politique, démontre bien dans quel état de déliquescence est tombée notre société. À force de délibérément déstructurer ce qui fait la colonne vertébrale d’une société, de laisser les minorités imposer leur volonté, à force d’impuissance publique, toute idée de bien commun s’évanouit et avec elle la notion de société policée. L’absolutisme de l’individualisme couplé au morcellement communautariste défait la France. Devant la lamentable incurie politique de l’entre-deux-guerres, Jacques Bainville avait prédit : « Tout cela finira mal ». Aujourd’hui, il y a fort à craindre que tout cela, en effet, finisse mal.