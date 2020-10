À quoi servent les lois?

L’ouverture des archives du Conseil constitutionnel à propos de la campagne présidentielle de 1995 ne va probablement pas réconcilier les Français avec ceux qui prétendent les diriger.

On y découvre notamment que les comptes de Jacques Chirac et d’Édouard Balladur ont été outrageusement sous-estimés.

Par exemple, les comptes de campagne d’Édouard Balladur font mention de 3 permanences, alors que 86 ont été recensées sur l’ensemble du territoire!

Des dizaines de meetings ont eu lieu, sans aucune facture. De nombreux dépôts suspects en espèce ont été effectués.

Finalement, le rapport officiel, sur la base duquel ces comptes ont été validés, fait état d’un dépassement du plafond de 6 millions de francs pour Édouard Balladur et de 5 millions pour Jacques Chirac.

Étienne Dailly, qui siégeait alors au Conseil constitutionnel, après avoir été conseiller juridique et administrateur de plusieurs grandes sociétés, et vice-président du sénat, aurait même déclaré: «Je ne me sens pas en mesure de rejeter un compte de campagne.»

On comprend ses scrupules car, de fait, la loi sur le financement des campagnes électorales donne un pouvoir exorbitant aux juges, mais, enfin, à quoi sert un juge qui refuse d’appliquer la loi?

Plus grave peut-être, cette législation qui encadre la vie politique apparaît comme un sommet d’arbitraire : les «grands candidats» peuvent impunément la violer, rendre des comptes frauduleux, voir détruire les preuves (même Roland Dumas s’en était plaint pour cette campagne de 1995), c’est-à-dire adopter des comportements délictueux.

En revanche, les candidats «dissidents» – ceux que «l’État profond» ne voudrait surtout pas voir arriver à l’Élysée – ne pourront pas compter sur cette mansuétude.

C’est en fait une des multiples façons qu’a le «Système» de se protéger – avec les parrainages des maires et bien d’autres «combines» vaguement électorales.

Nous avions déjà le très net sentiment que MM.Chirac et Balladur avaient utilisé l’argent des contribuables – et peut-être même, comme avec l’affaire de Karachi, toujours en jugement, de l’argent noir – pour leurs propres intérêts personnels et politiques.

Avec l’ouverture de ces archives du Conseil constitutionnel, nous avons désormais la preuve que leurs comptes de campagne auraient dû être rejetés et qu’ils ont été protégés par le «gouvernement des juges».

Décidément, la défiance que le peuple a pour les oligarques qui le gouvernent n’est pas tout à fait sans fondement!