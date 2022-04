Adhésion de l’Ukraine à l’UE

Le 9 avril dernier, Ursula von der Leyen a remis à Volodomir Zelensky les documents relatifs à l’entrée de l’Ukraine dans l’Union européenne.

Et, le 15 avril, le président ukrainien annonçait que les documents étaient pratiquement remplis et allaient prochainement être envoyés à Bruxelles – qui aurait promis un examen rapide.

Pour du rapide, c’est effectivement du rapide !

La demande officielle de l’Ukraine a été publiée au lendemain de l’invasion russe (qui aura ainsi eu le talent de redonner vie à l’OTAN et à l’UE !) et, en moins de trois mois, nous serions donc tout près de l’adhésion de ce pays à l’Union européenne.

Or, quoi que l’on pense par ailleurs de la situation militaire, et des responsabilités des uns et des autres dans l’invasion russe de l’Ukraine, il est certain au moins que ce dernier pays est fort éloigné des standards requis par l’Union.

De deux choses l’une : soit la promesse d’Ursula von der Leyen est une promesse de politicard qu’elle n’a aucune intention d’honorer et il est proprement scandaleux de duper ainsi un pays qui souffre ; soit la présidente de la commission a bel et bien l’intention d’accélérer l’adhésion de l’Ukraine et il est tout aussi scandaleux de piétiner ainsi les peuples européens.

Car il est évident que l’Ukraine est très éloignée des prérequis européens en matière de gouvernement comme en matière de développement économique.

On peut certes considérer que cela n’est pas décisif et que l’Union européenne a vocation à réunir tous les peuples de culture européenne, mais alors il faut abandonner cette logique fédérale qui s’impose de plus en plus à Bruxelles.

Accessoirement, si nous parlons bien de culture, il faudrait aussi proposer l’adhésion à bien d’autres pays – y compris d’ailleurs la Russie – et en finir avec la fameuse « pré-adhésion » turque qui nous coûte si cher pour faire entrer chez nous un cheval de Troie (si j’ose qualifier ainsi ce pays violemment anti-grec !) islamiste.

La réalité, c’est que l’Union européenne, du moins en tant qu’elle est représentée par la commission de Bruxelles et sa présidente (sans mandat apparent du conseil des chefs de gouvernement), ne sait pas même se définir.

Quand on la critique sur le plan économique, elle se réfugie sur le plan culturel. Quand on la critique sur le plan diplomatique, elle parle des « valeurs » – sans jamais les définir.

En dehors de la provocation, qui risque de prolonger le conflit russo-ukrainien, cette adhésion ukrainienne pourrait bien être le début de la fin pour l’UE.