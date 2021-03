Allons-nous nous réveiller?

Au bout de quelques jours, on ne parle déjà presque plus de Didier Lemaire, ce professeur de philosophie qui a eu le front de dire publiquement que Trappes, où il enseignait, n’était plus une ville française et que le salafisme y gagnait du terrain.

Accusé de mensonge et «d’islamophobie» par le maire de Trappes Ali Rabeh, l’enseignant a dû renoncer à faire cours à ses élèves et se trouve sous protection policière depuis la décapitation de Samuel Paty – à la suite de laquelle il avait signé une tribune appelant à résister à l’islamisme.

Cette énième affaire est symptomatique de la dégradation du climat en France.

De toute évidence, dans certaines villes, l’appareil d’État ne s’estime plus assez fort pour résister à la charia – ni surtout pour protéger les Français qui s’y opposent.

Il est également significatif que Didier Lemaire ne soit pas vraiment un «extrémiste» de droite, mais plutôt, comme beaucoup d’enseignants, un homme de gauche (il a même voté Macron en 2017).

Mais, en réalité, c’est toute l’institution scolaire qui se trouve tétanisée devant la menace. Selon l’ancien inspecteur général Jean-Pierre Obin, seuls 6% des enseignants sont formés pour faire face aux atteintes à la laïcité.

L’institution oscille entre une défense de ses membres et une peur panique d’apparaître «islamophobe» – surtout dans ces quartiers où l’islam est devenu majoritaire.

On a dit que Samuel Paty avait été «lâché» par sa hiérarchie – même si l’information a été démentie. Mais, que ce soit vrai ou non, ce qui saute aux yeux, c’est que l’Éducation nationale (et, plus généralement, la France) est fascinée par l’islam radical, comme la proie par le serpent : elle sait que c’est un ennemi mortel, mais elle ne parvient plus à réagir et s’abandonne à la mort.

Qu’aujourd’hui encore, après tant d’assassinats, on en soit encore aux débats byzantins sur la distinction islam-islamisme en dit long!

Il n’existe qu’une attitude possible pour survivre: refuser la fascination, se redresser et chasser le serpent.

Ce qui, en l’occurrence, veut dire: cesser d’être impressionné par l’accusation paralysante d’islamophobie, fermer les frontières et dire clairement à quelles conditions les musulmans peuvent demeurer sur notre sol.

Le projet de loi sur le séparatisme est, de ce point de vue, une nouvelle occasion manquée!