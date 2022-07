Après les législatives, restaurer la France

Après la reconduction d’Emmanuel Macron comme Président de la République, au terme d’un premier mandat de cinq années durant lesquelles la France s’est davantage enfoncée dans la déliquescence, viennent de s’achever les élections législatives.

Ces dernières sont, somme toute, étonnantes car, sans système proportionnel établi et malgré un taux d’abstention très élevé, la nouvelle Assemblée nationale apparaît assez représentative de nombreux courants d’opinion.

Au-delà du fait que l’exécutif ne dispose plus d’une majorité absolue de « godillots » pour entériner ses desiderata sans broncher, avec ses composantes (LaREM, MoDem, Horizons, Parti Radical) se trouvent en relatives quantités des partisans allant d’une gauche plus ou moins enragée (la Nupes réunissant LFI, EELV, PS, PCF) au Rassemblement national, en passant par les Républicains, l’UDI, les Régionalistes, etc.

Un tel éventail devrait permettre, si chacun y met du sien, de débattre clairement et décider, au coup par coup, des mesures à mettre en œuvre pour remettre la France en ordre de marche.

On pourrait ainsi faire l’économie de la mise en place du « Conseil National de la Refondation », envisagé par un Président de la République velléitaire, aux idées embrouillées, et avancer sans multiplier les réunions et palabres.

Tout citoyen sensé et soucieux de s’informer réalise bien, en effet, ce à quoi il faudrait s’attaquer pour améliorer les choses.

Qui ne voit, tout d’abord, la folie d’une immigration arabe et africaine incontrôlée, avec ses incidences que sont une islamisation revendicative et haineuse de l’identité nationale, un coût exorbitant en prestations sociales et un ensauvagement qui aggrave une insécurité galopante ?

Qui ne constate un délabrement des services de l’État dans les domaines de la Santé, de la Police, de la Justice, de l’Armée et d’une Éducation nationale désorientée ?

Qui n’observe l’étranglement de l’agriculture et de l’industrie et, plus largement, les entraves à la liberté d’entreprendre résultant de la multiplication des normes et des charges ?

Le tout englué dans la croissance exponentielle et monstrueuse d’une dette publique, sans cesse augmentée par des dépenses inconsidérées, au titre essentiellement d’un assistanat déresponsabilisant et asservissant.

Cette dette est encore alourdie par la prétention de dirigeants arrogants et irréfléchis à s’immiscer dans les affaires internationales, avec des engagements financiers et militaires hasardeux et inconséquents, allant à l’encontre de l’indépendance et des intérêts de la France.

Ceci, souvent à la remorque des dangereux bellicistes expansionnistes états-uniens, pourtant méprisants envers « l’Ancien Continent » (se souvenir à ce propos de l’explicite « fuck the Europe » lancé par une responsable américaine lors de la révolution fomentée en Ukraine en 2014, avec toutes ses conséquences depuis …).

Si, déjà, ces problèmes étaient regardés en face avec une ferme volonté politique d’y remédier, l’avenir s’éclaircirait.

Nul besoin donc d’un énième « comité Théodule » qui n’apparaît que comme un dérivatif à une incapacité et à un refus de décider sans faiblir des dispositions à mettre en application pour redresser la situation.

Mais, comme le disait le cardinal de Retz, « les esprits irrésolus ne suivent presque jamais ni leur vue ni leur sentiment tant qu’il leur reste une excuse pour ne pas se déterminer ».

Quant au peuple qui les choisit comme gouvernants, peut-il se plaindre, si l’on considère, avec Bossuet, que « Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je ? Quand on l’approuve et qu’on y souscrit, quoique ce soit avec répugnance ? »