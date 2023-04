La destruction de 150 000 armes privées, appartenant toutes à des citoyens honnêtes, est un non-sens sécuritaire. En très grande majorité, celles-ci ont été acquises pendant les 30 glorieuses sous un régime paisible de liberté. Elles protégeaient les personnes et leurs biens gratuitement pour l’État. Cette protection résultait dans la dissuasion, très forte, par la légitime défense. La directive européenne de 1991, constamment durcie, a mis hors la loi, presque tous les détenteurs d’armes à feu à l’exception de ceux pratiquant le tir et la chasse. La convention européenne des droits de l’homme et la dérive de notre justice vers l’extrême gauche ont rendu la légitime défense quasiment illégitime. Depuis, les cambriolages et les actes de violence n’ont cessé de se multiplier. Presque tous les crimes de sang sont commis silencieusement à mains nues ou avec des outils (armes par destination). Ces derniers se trouvent en nombre quasiment illimité. Parmi les 10 000 disparitions inquiétantes annuelles, se cachent de très nombreux homicides. Ils échappent aux statistiques. Vice versa, les trafiquants de drogue se servent d’armes automatiques interdites (catégorie A) pour terroriser leurs concurrents et les populations. Seuls les policiers sont en mesure de répliquer. La sécurité doit être l’affaire de tous. Il faut redéployer la police pour enquêter, pour lutter contre les effets mortifères des drogues, mais aussi contre les arnaques. S’y ajoute le maintien de l’ordre, de plus en plus perturbé, sur la voie publique.