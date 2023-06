L’évocation quasi quotidienne par les médias de ce qu’il est convenu d’appeler les « règlements de comptes sur fond de trafic de drogue » met en évidence un déficit culturel affligeant du monde journalistique en ce qui concerne les armes. Trois exemples :

D’abord l’emploi abusif du terme « armes lourdes » pour qualifier les pistolets-mitrailleurs de type ou de marque « kalachnikov » : c’est peut-être lourd pour leurs petits bras mais, militairement parlant, ce sont des « ALI » (armes légères d’infanterie). Une « arme lourde », c’est au moins une mitrailleuse lourde ou un mortier lourd fixé sur un véhicule et ça ne se porte pas en bandoulière sur une trottinette.

Ensuite, la stupéfiante saillie sur CNEWS, samedi 3 juin, d’un Monsieur « Je sais tout », comme il en pullule sur les plateaux de tout l’espace médiatique, destinée à faire croire qu’existerait un lien entre la prolifération d’armes illégalement détenues et le nombre croissant de gens cherchant à s’inscrire dans des clubs de tir. Là, il fallait oser ! Il serait temps que cet apprenti « expert » sache que, dans tout « règlement de comptes », les victimes (hors cas de balle perdue), tout autant que les tireurs, sont toujours des individus « déjà défavorablement connus des services de police » : un pedigree qui ne permet en aucun cas d’obtenir une licence de la Fédération Française de Tir.

Et, pour finir, un rappel sur le traitement médiatique de la mise en place des « armodromes » en novembre 2022, ces points de récupération d’armes non connues de l’Administration (autorisées ou déclarées) : on a pu y voir s’étirer des colonnes d’inoffensifs parents de chasseurs décédés faire don à l’État de souvenirs de famille, ce qui a permis à certains « journalistes » de louer un grand bond en avant en matière de sécurité : ils ont simplement oublié de dire que, dans les dizaines de milliers d’armes abandonnées par des citoyens désirant se mettre « en règle », il n’a été trouvé aucune kalachnikov. Ah bon ?