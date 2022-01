Dans un récent entretien avec « Le Parisien » du 4 janvier, Emmanuel Macron a déclaré : « Eh bien, là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emm … Et donc, on va continuer de le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie. »

Plus grave encore, sur le plan politique, Jupiter ajoutait : « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen. »

Sur ce dernier point, Éric Ciotti lui a répondu avec justesse : « En 2016, Emmanuel Macron avait refusé la déchéance de nationalité pour les terroristes islamistes en se basant sur le fait que tout le monde est citoyen. Là, les non-vaccinés seraient plus dangereux que des terroristes. »

Tout d’abord, il faut écarter l’idée du dérapage : il s’agit d’un entretien écrit, pas de propos entendus entre deux portes, ou de propos privés rapportés par un conseiller quelconque.

C’est en toute conscience, volontairement, qu’Emmanuel Macron a utilisé ces termes provocants – qui nous font regretter amèrement Pompidou et son « Arrêtez d’emm … les Français ! »

Pourquoi cela ? D’abord pour faire porter sur les non-vaccinés la responsabilité de son échec dans la crise sanitaire. Le gouvernement a accumulé les erreurs, de l’interdiction de certains médicaments au refus de fermer les frontières, en passant par les palinodies sur les masques tantôt interdits, tantôt obligatoires. Dans cette « guerre » contre le covid, on se demande ce qui l’emporte, de la bêtise, de l’aveuglement idéologique, ou de la servilité envers des lobbies puissants !

Évidemment, si tous ces échecs relèvent de la responsabilité des non-vaccinés – dont on rappelle tout de même au passage qu’ils ne violent aucune loi ! –, le bilan du président sortant sera moins sombre.

Mais il s’agit aussi de recréer un nouvel « arc républicain ».

Comme l’arrivée d’Éric Zemmour rend délicat l’usage de la lutte « anti-fasciste » pour l’emporter au second tour, il faut imposer un nouveau clivage : « responsables » contre « anti-vax ».

Même si la plupart des opposants au passeport vaccinal ne sont pas opposés aux vaccins en général. Ou n’ont pas d’avis scientifique précis sur les actuels vaccins à ARN messager, mais contestent leur utilisation politique – c’est mon cas.

L’idée est de forcer Valérie Pécresse à soutenir le gouvernement sur ce sujet pour rejeter les « extrêmes » dans les ténèbres extérieures. Cela évite aussi que le clivage important se fasse sur la question de l’identité, où le président, chantre de la « mondialisation heureuse », est très faible.

Ce pari fonctionne comme un quitte ou double. Soit Valérie Pécresse tombe dans le piège et le président l’emporte ; soit elle refuse et le président sera laminé par son bilan catastrophique, sur la crise sanitaire – mais plus encore sur l’identité et sur les libertés publiques.