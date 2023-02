Assassinat de Saint-Jean-de-Luz et civilisation en ruines

Le 22 février (mercredi des cendres bien oublié par la caste politico-médiatique qui parle plus volontiers du ramadan que du carême !), dans le lycée Saint Thomas d’Aquin, à Saint-Jean-de-Luz, une enseignante a été poignardée par un élève.

Drame terrible, qui nous rappelle que l’école, bien loin d’être le sanctuaire qu’elle avait été pendant des siècles (même les hussards noirs de la république, aussi fanatiquement anticléricaux qu’ils aient été, ne se permettaient pas le dixième de la propagande que l’on exige aujourd’hui de leurs successeurs), est devenue le premier champ de bataille de notre société ensauvagée.

Nous nous souvenons du récent égorgement de Samuel Paty par un islamiste.

Ici, malgré le poignard, il ne semble pas qu’il s’agisse de terrorisme islamique – mais attendons les conclusions de l’enquête pour en être sûrs.

En tout cas, ce qui est certain, c’est que le très woke ministre de la si mal nommée Éducation nationale, Pap Ndiaye, a commencé par « euphémiser » la réalité en twittant (car, désormais, « l’action publique » se déroule sur Twitter bien davantage que dans le monde réel !) : « Immense émotion suite au décès aujourd’hui d’une professeure. »

Passons sur le « professeure » (qui a le don de m’exaspérer : comme s’il était insultant de désigner cette profession en français plutôt qu’en volapük !).

Mais comment ne pas donner raison à Gilbert Collard quand il commente : « Il n’est même pas capable d’appeler un meurtre, un meurtre. La lâcheté des mots va avec la lâcheté des actes » ?

Il n’est pas insignifiant que l’élève ait déclaré au juge qu’il était « possédé » et qu’il avait « entendu des voix » le poussant à assassiner la malheureuse enseignante.

Bien sûr, en ces domaines délicats, la prudence est de mise, mais comment écarter sans vérification l’hypothèse d’un crime sataniste ?

Notre société encourage abondamment la jeunesse à s’intéresser à l’ésotérisme et même au satanisme. Croit-on réellement que cela restera indéfiniment sans conséquence ?

Oh, certes, Marianne peut « s’enorgueillir » d’avoir évacué le christianisme de la vie publique.

Mais par quoi ce dernier a-t-il été remplacé ? Par l’islam et par une sorte de supermarché post-modernes d’idéologies vaguement religieuses. Vous parlez d’une « libération » !

Au demeurant, quand une ministre comme Marlène Schiappa peut à la fois lutter contre la « superstition » chrétienne et se vanter de pratiquer la sorcellerie, vous comprenez qu’il s’agit juste de remplacer une religion par une autre.

Le christianisme présente en effet un « danger » très grave pour les oligarques : il permet à chacun de juger par lui-même de la légitimité de l’action des gouvernants. On comprend que Rousseau ait voulu le disqualifier. L’islam, religion de soumission, est certes plus « commode ». De même d’ailleurs que le satanisme qui est littéralement la religion du plus fort, idéale pour les dirigeants.

Est-il besoin de préciser que, lorsqu’un pays en est réduit à la loi du plus fort, c’est que sa civilisation est en ruines ?

Oui, l’assassinat de cette malheureuse, par un jeune, qu’il soit drogué, possédé ou simplement privé de repères par une société qui détruit la famille et refuse de transmettre sa propre civilisation à l’école, ainsi commenté par un ministre qui semble parfaitement étranger à cette civilisation qu’il a mission d’enseigner aux jeunes générations, est sinistrement révélateur.

Ce n’est pas seulement par goût esthétique que nous défendons notre civilisation. C’est d’abord parce que c’est la condition de notre survie collective.