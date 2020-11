Attentats «d’extrême droite»? Vraiment?

Avec sa subtilité coutumière, Jean-Luc Mélenchon s’est emporté récemment contre le fameux «amalgame» entre islam et islamisme, en déclarant notamment: «Aujourd’hui, le plus grand nombre des attentats qui sont commis en Europe ne sont pas des attentats islamistes mais des attentats d’extrême droite.»

«Le Figaro», que personne ne soupçonnera, je suppose, d’accointance avec «l’extrême droite», lui a répondu en interrogeant Jean-Charles Brisard, président du Centre d’analyse du terrorisme. Ce dernier dénombre, de 2015 à 2019, 44 attentats d’inspiration islamiste en Europe, contre 17 attentats d’extrême droite. À quoi Europol ajoute 69 attentats d’extrême gauche entre 2017 et 2019.

En d’autres termes, M.Mélenchon a raté une bonne occasion de se taire car j’ai découvert ainsi que l’extrême gauche était encore plus criminelle en Europe que l’islam radical – j’avoue à ma honte que je l’ignorais.

Plus profondément, il faut redire sans se lasser que les prétendus attentats d’extrême droite n’ont, dans leur immense majorité (et probablement même leur totalité), rien à voir avec la droite.

Ce que l’on désigne ainsi, ce sont le plus souvent des attentats néo-nazis et il faut rappeler – tant le déclin de la culture générale et de la culture politique en particulier est impressionnant – que le national-socialisme est une idéologie de gauche.

Ce n’est pas pour rien si une grande partie des résistants allemands au nazisme étaient des chrétiens conservateurs. Ce n’est pas pour rien non plus si l’Union soviétique stalinienne et l’Allemagne hitlérienne ont pu signer le fameux pacte germano-soviétique.

Nous n’avons décidément aucune leçon à recevoir de la part d’un membre quelconque de l’extrême gauche. Nous, nous n’avons sur les mains le sang d’aucun opposant politique.

M. Mélenchon voit des «amalgames» partout, mais je lui sug­gère un rapprochement, aussi naturel que celui qui relie islam radical et coran: le rapprochement entre islamisme et ultra-gauche. Je n’oublie pas que le premier fut instrumentalisé par les bolcheviques et que le communisme fut justement désigné comme « l’islam du XXe siècle». Le communisme porte ainsi une lourde responsabilité dans les attentats islamistes.

Décidément, un procès international du communisme, pour éviter de subir toujours les mêmes exactions et la même propagande, me paraît plus important que jamais. Et je ne comprends qu’aucun responsable politique, ni aux LR, ni au RN, ne porte ce projet de salubrité publique!